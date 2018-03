La 6e édition de Niort Numéric se déroule ce jeudi et ce vendredi à l'Acclameur, à Niort. Avec des ateliers, des conférences, des rendez-vous d'affaires, un job dating... Le thème cette année : l'intelligence artificielle.

Niort, France

Niort n'est pas seulement à la pointe dans le secteur de l'assurance. Le chef-lieu des Deux-Sèvres veut aussi s'imposer dans le secteur du numérique."Niort, c’est une densité d’emplois liés au numérique trois fois plus élevée que la moyenne nationale", rappelle Jérôme Baloge, le maire de la ville et président de la CAN dans le journal municipal du mois de mars. Le secteur numérique dans le bassin niortais comprend environ 1 500 emplois directs. Mais aussi 2 000 salariés qui travaillent dans ce domaine au sein par exemple des mutuelles.

Conférences, rendez-vous d'affaires, job dating...

Des acteurs du numériques qui se retrouvent à partir de ce jeudi et pour deux jours à l'Acclameur. Environ 80 exposants seront présents. Au programme : des conférences, des ateliers, des rendez-vous d’affaires pour les entreprises, un job dating le vendredi avec plus de 250 offres d'emploi. Avec un thème cette année : l'intelligence artificielle.

Parmi les entreprises présentes, Kereon intelligence, spécialisée dans la data intelligence - "tout ce qui permet d'exploiter les données que l'on a dans une entreprise pour en tirer un savoir", explique son directeur général, Hugues Razanadraibe. L'entreprise est née en septembre dernier, emploie 15 personnes sur trois agences à Niort, Bordeaux et Paris. La société prévoit d'atteindre 50 salariés fin 2018, une centaine fin 2019. Et va proposer des offres lors du job dating. "Cest assez compliqué d'attirer les compétences. C'est finalement le seul défi que l'on à relever : l'attractivité, attirer les talents à Niort", note Hugues Razanadraibe.

Pour tout savoir du programme, rendez-vous sur le site internet de Niort Numéric.