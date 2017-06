Niort : un demandeur d'emploi en grève de la faim

Un Niortais entame ce vendredi son 9e jour de grève de la faim. Sébastien Guillon, 48 ans, campe depuis plus d'une semaine sur les marches de la mairie de Niort pour alerter sur sa situation. Cet ancien chef d'entreprise est au chômage depuis trois ans et ne trouve pas de travail.

"C'est un geste d'espoir", lance Sébastien Guillon. Ce Niortais âgé de 48 ans ne s'alimente plus depuis jeudi 1er juin. Depuis 9 jours, il a installé un matelas sous le porche de la mairie de Niort. Derrière lui, une grande feuille blanche affichée sur laquelle on peut lire "je ne me réalimenterai que lorsque j'aurai reçu deux propositions d'emploi à temps plein et en CDI".

Il ne faudrait pas avoir d'accident de parcours après 45 ans

Titulaire d'une formation en sciences économiques, il a été directeur d'une maison de quartier à Niort puis chef d'entreprise dans le bâtiment sur Angoulême. Mais en 2014 sa société dépose le bilan. Depuis c'est le chômage. Et la galère. "J'ai tout essayé, j'ai fait des lettres de motivation dans tous les sens", raconte ce papa d'un garçon de 14 ans. Peu de réponses et quand il y a un entretien après "rien. J'ai le sentiment que c'est à cause de mon âge. Il ne faudrait pas avoir d'accident de parcours après 45 ans".

Des marques de soutien

Avec son action, il veut s'adresser aux Niortais et aux chefs d'entreprises du bassin d'emploi. Pour l'instant pas de propositions concrètes, mais des marques de soutien. Exemple, ce jeudi, des militants des Insoumis ont distribué son CV lors du Carrefour pour l'emploi organisé à Niort.