Niort : un gilet jaune chante la "quenelle" de Dieudonné avant de se faire corriger

Niort, France

Lors du 7e acte de la mobilisation dans les Deux-Sèvres, un gilet jaune s'est fait rabrouer samedi à Niort par un autre manifestant pour avoir chanté la "quenelle" de l'humoriste antisémite Dieudonné.

C'est pas trop antisémite non plus, faut pas abuser !

La scène a eu lieu au départ du cortège de la place de la Brèche au cœur de Niort, l'échange ne dure que quelques minutes mais illustre pourtant une fracture au sein du mouvement.

Ces propos, ça m'effraye, ça me fait extrêmement peur. Ces gens-là je ne parlerai pas avec eux mais je ne peux pas les chasser des gilets jaunes non plus. C'est le peuple et dans le peuple il y a de tout, extrême-gauche et extrême-droite, tout le monde est réuni !

Les Gilets jaunes toquent à la permanence vandalisée de Guillaume Chiche

"On n'est pas assez nombreux" regrette Benoît, un retraité. "Moi j'ai beau avoir la cheville en vrac je suis là" dit Valérie alors que les Gilets jaunes défilent entre la place de la Brèche et la préfecture. Le cortège s'arrête devant la gendarmerie, la Banque de France et devant la permanence vandalisée du député La République en Marche des Deux-Sèvres, Guillaume Chiche, hué par les manifestants.

À Niort les gilets jaunes se prennent en photo devant la permanence vandalisée de ⁦@GuillaumeChiche⁩ député LREM des Deux-Sèvres pic.twitter.com/2QWIg1U2kR — France Bleu Poitou (@Bleu_Poitou) December 29, 2018

Affaire Benalla et coup d'état militaire...

Le rétablissement de l'Impôt de solidarité sur la fortune (ISF), la mise en place du Référendum d'initiative citoyenne (RIC) ou encore l'indexation des pensions de retraites sur le coût de la vie figurent parmi les revendications les plus partagées par les Gilets jaunes. Certains militent pour un changement plus radical...

Moi pour l'instant je ne vois qu'un truc : mettre l'armée en intérim le temps que ça se tasse

"Ah non, non, pas l'armée ça c'est sûr" lui répond une autre manifestante. En passant devant la maison d'arrêt de Niort, les Gilets jaunes reprennent à tue-tête leurs slogans "Macron Démission" et "Benalla au trou".

"Il frappe des gens au mois de mai et on lui donne des papiers diplomatiques après, s'insurge Francis. Vous croyez que c'est démocratique ça ? On se fout de notre gueule là-haut ! On n'arrêtera pas, on restera dans la rue tant qu'il le faudra ça va durer". "Comme un ferment dans la pâte" ajoute Alain, ancien délégué médical.