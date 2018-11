Nissan : le conseil d'administration révoque Carlos Ghosn

Le conseil d'administration de Nissan a destitué jeudi son président Carlos Ghosn, que le constructeur japonais accuse de fraude financière. Une information rapporte la chaîne de télévision japonaise NHK. Renault avait pourtant demandé à son partenaire de reporter sa décision.

L'architecte du partenariat entre Renault et Nissan est en détention depuis lundi au Japon. Nissan l'accuse d'avoir sous-évalué ses revenus déclarés aux autorités japonaises et d'avoir utilisé des fonds du constructeur japonais à des fins personnelles.

Mardi soir, le conseil d'administration de Renault a choisi pour sa part de ne pas destituer officiellement son PDG, dans l'attente de la communication par Nissan des éléments dont il dispose pour étayer ses accusation. Le groupe au losange a mis en place une direction provisoire.

Des rapports incomplets

Carlos Ghosn est soupçonné d'avoir certifié, en tant que PDG de Nissan, des rapports financiers annuels remis par le groupe aux autorités financières japonaises entre 2011 et 2015, tout en sachant qu'ils comportaient des inexactitudes concernant ses propres revenus. Ces documents sont destinés à dresser un état des lieux complet de la situation et des finances de l'entreprise. Ils sont communiqués aux marchés, aux analystes et aux investisseurs.