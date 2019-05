Deux Strasbourgeois lancent une crème solaire écologique

Strasbourg, France

Vous pourrez bientôt étalez sur votre dos une crème solaire écologique, éco-responsable et alsacienne. La start-up strasbourgeoise NIU a lancé sur Ulule, la plateforme de mécénat en ligne, un appel aux dons. Elle a dépassé de 900% son objectif de départ, qui était de 3.000 euros. Elle a collecté plus de 27.000 euros. NIU va distribuer sa crème solaire écologique dès le mois de juin 2019.

Cette crème solaire à indice élevé, 30 ou 50, a été conçue par des amateurs de plongée, effrayés par la pollution des milieux marins. Hadrien Collot, co-fondateur de Niu, pratique la plongée en apnée, ce qui explique sa "sensibilité à la cause marine, à la mort des coraux, à la pollution océanique ou aux déchets".

La recette écologique

Ce cosmétique se veut donc écologique, il ne contient ni conservateurs, ni aucun de ces composants proscrits par NIU : "paraben, alcool, glycérine animal, philtres chimiques", précise Hadrien Collot, co-fondateur de Niu. "On a pris le minimum syndical pour la base de formule, on ajouté des principes actifs bio pour le côté hydratant : de l'huile d'amande, de ricin et d'aloé véra et les fameux philtres minéraux sans nano-particules".

Pour chaque tube acheté, NIU nettoiera un mètre carré de plage. "On a de plus en plus de partenariats avec des acteurs engagés pour créer de gros événements de nettoyage de plages, mais aussi de rivières. On finance aussi de récifs de coraux pour remplacer les 40 ou 50% de coraux que l'on a perdu pendant un demi-siècle".

Les tubes de crème sont fabriqués dans l'Oise et stockés à La Wantzenau, près de Strasbourg. On pourra les acheter cet été dans plusieurs commerces spécialisés et via le site web de NIU. L'entreprise espère vendre 15.000 à 50.000 tubes de crème solaire dès cet été.