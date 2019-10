Le prix Nobel d'économie attribué à la Française Esther Duflo, à Abhijit Banerjee et à Michael Kremer

Le prix Nobel d'économie a été attribué lundi à la Franco-Américaine Esther Duflo, à l'Indien Abhijit Banerjee et à l'Américain Michael Kremer pour leurs travaux sur la réduction de la pauvreté dans le monde.

"Les recherches menées par les lauréats de cette année ont considérablement amélioré notre capacité à lutter contre la pauvreté dans le monde. En deux décennies seulement, leur nouvelle approche basée sur l'expérience a transformé l'économie du développement, qui est maintenant un domaine de recherche florissant", écrit le comité dans un communiqué.

Esther Duflo et Abhijit Banerjee enseignent au Massachusetts Institute of Technology (MIT) et Michael Kremer est professeur à

Harvard.

Ils se partageront le prix de 9 millions de couronnes (environ 830.000 euros).