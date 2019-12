Noel : 1500 petits sarthois ont reçu des cadeaux grâce au Secours populaire

Ils sont verts et ont une hotte sur le dos. Les pères Noël du Secours populaire sont aussi voire plus généreux que l'homme en rouge. C'est toute l'année que l'association caritative vient en aide aux plus démunis.

Le Mans, France

Difficile de les manquer ! Les pères Noel verts du Secours populaire vous attendant à l'entrée de la FNAC au Mans, à la libraire 2ème Page, rue des Minimes, à la sortie des supermarchés ou des spectacles. Ils font pour vous des papiers cadeaux contre une pièce ou un billet. Ils récoltent des dons pour les familles défavorisées. Mais les pères Noel verts récoltent aussi des cadeaux pour les offrir aux enfants. " 1500 petits sarthois, dont 1300 au Mans, ont reçu un cadeau grâce à votre générosité" remercie Anne-Claude Pavet, la secrétaire générale du Secours Populaire de la Sarthe. Une malle est d'ailleurs à votre disposition dans le hall de France Bleu Maine jusqu'à 6 janvier. Vous pouvez y déposer des jouets neufs ou en bon état.

1500 sarthois ont reçu un jouet à Noël grâce à votre générosité et à l'action des pères Noel verts se réjouit Anne-Claude Pavet Copier

Vous croiserez aussi le père Noël vert du Secours populaire à Antarès, lundi 23 décembre, pour le match de basket entre le MSB et Villeurbanne. Chaque année, la ligue nationale de basket s'associe à l'association pour récolter dons, peluches et jouets. Plus de 80.000 cadeaux ont été récoltés par la LNB depuis 2011.

40 000 aides alimentaires en 2018 mais pas que...

Mais c'est toute l'année, qu'oeuvrent les 350 bénévoles du Secours populaire de la Sarthe. 40 000 aides alimentaires ont été distribuées l'an passé dans les 12 antennes et comités de l'association. A des familles mais aussi des étudiants, des retraités, des migrants, de jeunes mamans. "La précarité touche quasiment tout le monde". L'association a un solidaribus qui sillonne le département. Et pourtant, il n' y a pas d'antenne du Secours pop' dans le Nord Ouest du département. " Soit les mairies ont déjà mis en place un dispositif de solidarité. Soit les maires ne veulent pas de nous par conviction ou parce qu'ils pensent qu'en installant une antenne du Secours populaire dans leur ville, cela donnera une mauvaise image de leur commune. Une image de misère sociale" regrette Anne-Claude Pavet. Le Secours Pop permet aussi pour les plus démunis, l'accès la culture, aux soins, au droit et aux vacances... D'ailleurs l'association recherche déjà des familles d'accueil pour l'été prochain. Elle recherche aussi des bénévoles. Si vous êtes intéressé, il suffit de prendre contact avec le Secours populaire.