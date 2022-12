Noël : à Belfort, les animaux de compagnies auront eux aussi des cadeaux

Jouets, friandises, arbres à chats… vous êtes nombreux à avoir prévu d'offrir un cadeau de Noël à votre animal de compagnie, cette année ! Selon un sondage Ultra Premium Direct, 74% des Français feront un cadeau à leur compagnon poilu pour les fêtes.

"Nos best-seller, ce sont les jouets, pour Noël", explique Oriane, conseillère de vente au Maxi Zoo de Belfort. "On a une collection spéciale pour Noël, avec des coloris rouge et verts, des peluches père Noël, des peluches rennes, des friandises*…*", détaille-t-elle.

Malgré l'inflation, les gens achètent : "Le panier moyen, pour Noël, c'est entre 15 et 20 euros." Et dans les rayons, les clients confirment : "Mon chien aura une dizaine de petits cadeaux !" sourit Virginie, venue avec Rocky. "Un nounours, des petits gâteaux, le joli manteau qu'il porte, et le matin de Noël… un gros os !" Au total, Virginie aura dépensé 100 euros pour Rocky, "Cette année, c'est lui le plus important !"

Rocky, le chien de Virginie, sera gâté à Noël ! © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

Au rayon peluche, Sandrine et Dominique cherchent une peluche très résistante, aux alentours de 20 euros, pour leur chienne Sally "On est venus sans elle, pour qu'elle ne le sache pas ! Autrement, elle ne croira plus au père-noël !"

Aline, vendeuse au magasin, a déjà gâté son chien Charly et ses chats Cara et Nino : "Ils ont eu leur calendrier de l'Avent et puis je leur ai fait des cadeaux de Noël ! Je n'ai pas regardé à la dépense. Ils nous donnent tellement d'amour, que pour eux, on ne compte pas !"

Des cadeaux, il y en a pour tous les budgets : "De petits jouets à 5 euros pour le moins cher et jusqu'à 200-300 euros pour les plus chers, comme l'arbre à chats ou le matelas pour chien à mémoire de forme", détaille Oriane.

Des jouets de Noël pour tous les animaux et tous les budgets © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

Et pour que tous les animaux soient gâtés, il est possible de faire un geste pour les animaux abandonnés, en leur achetant un jouet, des croquettes ou des produits d'hygiène. Maxi Bazar récupère vos dons jusqu'au 31 décembre et les reverse ensuite au refuge "Un rêve, un cheval, une famille" situé à Frambouhans. Plus de 200 dons ont déjà été fait au magasin de Belfort.