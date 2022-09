Marché de Noël de Colmar : " 40 jours dehors sans chauffage, c'est compliqué"

Alors que le marché de Noël de Colmar débutera dans deux mois, dans un contexte de flambée des prix de l'énergie, le maire Eric Straumann réfléchit sur la question de l'utilisation des convecteurs électriques qui chauffent les chalets. Très énergivores et pas très bons pour la planète, la facture risque d'exploser en plus cette année.

Il lance la réflexion sur la suppression des petits chauffage et propose aux commerçants de s'équiper des vêtements plus chauds : bottes vestes et pantalons chauffants.

Baisser oui, mais pas question de se passer des petits chauffages expliquent les commerçants

"40 jours d'affilé sans convecteur c'est compliqué. On est là toute la journée, du matin au soir et les pieds ne bougent pas, même si on met de bonnes chaussures et des vêtements chauds. Chacun est d'accord pour faire des efforts pour baisser la température, mais il faut que ça soit vivable" explique Christelle, une commerçante depuis 7 ans sur le marché de Noël de Colmar. Les températures peuvent baisser rapidement.

Réunion le mercredi 21 septembre

"Dans les commerçants il y a des jeunes, des personnes à la retraite, des femmes et des hommes. Quand un professionnel commence à avoir froid, nous ne sommes plus apte à la rencontre d'un client possible ou un échange possible," renchérit Jean-Marie Lutz, chocolatier et délégué pour le marché de Noël.

"Il faut tous faire un effort pour faire baisser l'électricité dans les cabanons", martèle Jean-Jacques Better, président de l'UMIH 68. Il possède un cabanon de spécialités alsaciennes sur le marché gourmand, mais il peut se réchauffer près de ses fours et ses casseroles.

Une réunion entre les délégués des marchés de Noël de Colmar et l'office de tourisme, organisateur de l'évènement est prévue ce mercredi 21 septembre. Les débats risquent d'être animés. Mais pour l'instant rien n'est arrêté, l'heure est à la réflexion.