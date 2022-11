Noël à Dax : pourquoi la ville dépense-t-elle plus pour moins d'animations ?

Les festivités de Noël à l'épreuve de l'inflation et des budgets serrés. "Tellement Noël" s'ouvrira à Dax le 9 décembre. Depuis le parvis de la mairie, le maire lancera les festivités de Noël, les illuminations de la ville, et du sapin du parc de la mairie à 18 heures et il y aura des distributions de bonbons et de tickets de manège pour les enfants. Le programme prévoit des moments forts et des nouveautés comme une parade d'ours polaires géants illuminés, un concours de foie gras aux Halles présidé par le chef étoilé landais Jean Cousseau ou une journée autour du jeu de construction star le Kapla.

Avec le contexte économique pour le moins morose qui n'épargne pas les collectivités, touchées elles aussi par l'inflation des prix de l'énergie, pas question de faire de folies. Mais pas question non plus de ne pas fêter Noël pour la municipalité dacquoise. Il faut donc faire des arbitrages.

Un paradoxe qui s'explique

Comment la ville a-t-elle arbitré les dépenses avec toutes ces contraintes cette année ? A première vue, cela semble paradoxal. Pour limiter les dépenses, la ville de Dax a choisi de supprimer une semaine d'animation cette année par rapport à l'an dernier. "Tellement Noël" avait débuté le 4 décembre en 2021. Ce sera le 9 décembre cette année.

L'an dernier, cela avait eu beaucoup de succès, la façade de la cathédrale avait profité d'un spectacle son et lumière durant environ 10 jours. Cette année, ce sera 3 ou 4 jours. Mais malgré ces ajustements, la ville va dépenser plus d'argent cette année qu'en 2021. L'année dernière, les fêtes de Noël avaient coûté 200 000 euros à la commune. Cette année, ce sera 205 000 euros.

Pourquoi ? Il faut regarder dans le détail. Ce qui ne change pas, c'est l'enveloppe prévue pour animer les commerces du centre-ville. 30 000 euros cette année comme l'an passé. Avec cette somme, la ville paye par exemple des décorations pour les devantures des commerçants et l'impression de 225 000 tickets à gratter pour gagner des bons d'achat.

Pour les animations, comme par exemple la parade des ours géants, là le budget est diminué de 12 000 euros. Il passe de 98 000 euros l'an dernier à 86 000 euros cette année.

En fait, ce qui augmente fortement (+19 %), c'est le budget lumières. Cette année, la ville dépense 17 000 euros de plus que l'an passé. L'explication ? Jusqu'à maintenant Dax louait ses illuminations de Noël. Elle a décidé cette année d'en acheter une grande partie. "De façon à ce que l'année prochaine, on n'ait plus cet investissement à faire. Et l'année prochaine, vous remarquerez qu'on aura un budget qui sera moindre parce que, justement, on aura fait ces acquisitions", précise Martine Dedieu, la première adjointe au maire de Dax.