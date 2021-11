Noël : à Limoges, de nombreux commerçants se sont organisés face au risque de pénurie

Les enfants auront-ils sous le sapin les jouets qu'ils ont demandé au Père Noël ? Les commerçants font face à leur tour aux risques de pénuries et des ruptures d’approvisionnement. A Limoges, certains sont confiants, d'autres plus inquiets mais la plupart se sont organisés.

Les rayons de la boutique Galipettes et Roudélous à Limoges sont pleins. "Mais quand on va vouloir recommander pour avoir du réassort, on n'est pas sûr d'avoir tout ce qu'il faut pour Noël", prévient Rachel, vendeuse dans ce magasin. "Par exemple, le tribyke, une draisienne pour les tous petits qui évolue. C'est un produit phare, qui plaît ... Pour l'instant, on en a _mais pas sûr qu'on puisse refaire une commande avant Noël_".

Car la pénurie de certaines matières premières, l'allongement des délais d'approvisionnement à cause du manque de places sur les containeurs et la hausse du coût des transports, n'épargnent pas l'industrie du jouet. Pour y faire face la responsable du magasin Galipettes et Roudélous a prévu un stock plus important et a anticipé ses commandes. "On a commencé à faire les commandes de Noël plus tôt, alors qu'en temps normal on attend septembre, octobre".

La direction de la grande enseigne King Jouet s'est également réorganisée cette année. Les commandes sont passées par une centrale d'achat. "On a commandé 20% de jouets en plus au niveau national et les commandes ont été passés à partir du mois de juin", indique Aurore, la directrice du magasin dans la zone commerciale de Couzeix. En revanche, elle assure qu'il n'y aura pas de pénurie chez King Jouet. "Tant que je ne panique pas, il ne faut pas paniquer. C'est une grande enseigne qui a bien négocié, notre patron s'est arrangé pour qu'il n'y ait aucun souci à Noël. Vous pouvez venir, il y a ce qu'il faut", sourit-elle.

Le fameux rush de Noël n'a pas commencé

Selon ces commerçantes, la course au cadeau de Noël commence timidement. "Ça commence, mais les clients font surtout du repérage", indique Rachel. "Il y a les habitués, qui anticipent dès septembre même. Mais ça reste une minorité". Aurore remarque néanmoins "une petite évolution par rapport à l'an dernier. Ils sont un peu plus nombreux à faire leurs achats de Noël en ce moment. _Mais vraiment rien d'exceptionnel_".

Guy est l'un de ces clients. Il n'avait jamais fait ses achats pour le 25 décembre aussi tôt dans l'année mais le contexte actuel l'inquiète. "Je redoute la pénurie et puis est-ce qu'ils vont nous reconfiner ? Il marque du retour du masque à l'école, du nombre de cas qui augmentent. Voilà, je redoute la fin l'année". À l'inverse, Claire n'est absolument pas inquiète. "Il y aura assez de jouets, je pense, pour gâter nos enfants et au pire on trouvera bien des cadeaux pour leur faire plaisir".