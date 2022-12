Noël : À Nîmes, deux fois plus de colis à traiter pour La Poste

Avec l’essor d’Internet, La Poste commence à en avoir l’habitude. À l’approche de Noël, l’entreprise doit gérer beaucoup plus de colis qu’en temps normal. « Chaque jour, on est autour de 12 000 colis, contre 5 500, habituellement », précise, sur France Bleu Gard Lozère, ce jeudi matin, Olivier Felut, le directeur de la nouvelle plateforme multiflux de Nîmes, dans la zone du Grézan. Pour faire face à cet afflux de colis, La Poste doit donc mettre les bouchées doubles. Au sein du site nîmois, les équipes ont été renforcées.

L’augmentation du nombre de colis à traiter est dûe à l’explosion du ecommerce, accéléré par la crise sanitaire. « Au niveau national, en quatre ans, nous sommes passé de 270 millions de colis à plus de 500 millions », indique le directeur de la plateforme multiflux de Nîmes. Ce phénomène est concomitant à la baisse du nombre de plis traités par La Poste. « En 2008, nous avions 18 milliards de plis distribués dans une année, et en 2022, nous serons plus proches des 7 milliards. Donc, on voit qu’il y a une transformation importante, au sein du groupe. »

