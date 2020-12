Auxerre : à peine déballés, les cadeaux de Noël sont déjà échangés

A peine sont-ils déballés que certains cadeaux sont déjà échangés ! C'est presque une tradition, dès le lendemain de Noël, vous êtes nombreux à vous presser dans les boutiques pour changer qui un bijou, qui un livre ou un jeu par exemple. C'était le cas ce samedi à Auxerre.

Des cadeaux en doublons ou mal choisis

Dans le centre-ville il y avait une foule digne d'une veille de Noël, justement. Cette fois pas de course aux cadeaux de dernière minute mais pourtant nombre de passants avaient un ou plusieurs sacs à la main. A l'intérieur des cadeaux non désirés ou une commande mal comprise par le Père Noël. C'est ce qui est arrivé à Marcelle et Guillaume. Il a demandé la série " The twilight Zone, la quatrième dimension" une série de science-fiction des années 1960. Elle lui a offert le coffret "Twilight" la saga de films mettant en scène vampires et loups-garous. Ils préfèrent en rigoler tous les deux et comme bon nombre de clients ils sont venus dès ce samedi procéder à un échange. C'est d'ailleurs devenu une "tradition" relève Nicolas Huguin, responsable dans un magasin de culture à Auxerre. " Le 26 décembre quand on rouvre les portes du magasin on a tout un tas de personnes qui reviennent avec des cadeaux qui sont des doublons ou qui ne correspondaient pas du tout à ce que la personne souhaitait." D'année en année il observe le phénomène prendre de l'ampleur " il y a peut-être de ça, de se dire je veux pouvoir profiter de mon cadeau" selon lui.

échanger ou se faire rembourser ?

C'est exactement pour cela que Céline s'est rendu en ville avec ses enfants " on vient échanger un pull qui ne plaisait pas ". Cette mère de famille à l'habitude de faire des échanges. Mais elle s'attache à prendre des cadeaux similaires à ceux qui lui ont été offerts. Elle constate que de plus en plus de gens l'imitent. " Je trouve que ça se démocratise davantage et que les magasins jouent plus le jeu, soit pour échanger avec un autre article, une autre taille ou même parfois faire un bon d'achat ou nous rembourser".

Échanger oui, faire un bon d'achat oui mais pour Hubert qui vient troquer des livres papiers contre des livres en format numérique, pas question de se faire rembourser un cadeau ." Là, j'avais des scrupules à me faire rembourser, par exemple, parce que là ce n'est pas moi qui ait déboursé du tout et recevoir de l'argent sur mon compte ça me dérangeait ! Mais par contre je préfère échanger contre quelque chose à mon goût parce que ça aurait été pire de ne pas lire les livres !". Pourtant nous sommes de plus en plus nombreux à ne plus avoir de scrupules, justement. Un autre phénomène vient concurrencer l'échange des cadeaux non désirés : leur revente.

Cette année 18% des Français pensent revendre les cadeaux qui ne leur plaisent pas. Un nombre qui ne cesse d'augmenter ces dernières années. Hier, le site internet Ebay avait déjà enregistré 600 000 annonces liées à la revente de cadeaux de Noël.