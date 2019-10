Taxe d'habitation : Noël avant l'heure pour plus de 80% des foyers fiscaux du Poitou

Poitiers, France

La palme revient à Aiffres où les habitants concernés vont recevoir ou ont déjà reçu en moyenne 518 euros. 514 à Nouaillé-Maupertuis, 511 à Smarves. Après on trouve une quarantaine de communes pour lesquelles la ristourne dépasse les 400 euros. C'est le cas notamment à Poitiers, Niort, Châtellerault ou Buxerolles. A l'opposé, la ristourne est inférieure à 200 euros dans une demi-douzaine de communes. Civaux fermant la marche avec 92 euros de remise. Ces données nous permettent aussi de voir où habitent les foyers fiscaux aux plus faibles revenus.

Le nord Vienne concentre les plus faibles revenus

En France, on l'a dit, cette suppression progressive de la taxe d'habitation concerne les 80% des contribuables les moins aisés. C'est bien plus par endroit : A Montmorillon, Châtellerault, Bressuire, Thouars, Parthenay et Loudun par exemple, ils sont plus de 85% à en bénéficier. Et bien plus encore dans le village du nord Vienne de Glénouze où 45 des 47 foyers fiscaux vont recevoir un virement du fisc. A l'opposé, Mignaloux-Beauvoir fait partie des communes ou vivent le plus grand nombre de contribuables aisés : le dégrèvement concerne "seulement" 60% des habitants. Ce taux est de 68% à Poitiers. 75% à Buxerolles, 77% à Niort.