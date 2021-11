Noël : c'est aussi le Black Friday pour Leblanc illuminations

"C'est quand même assez impressionnant, cet engouement que les gens peuvent avoir". C'est la 15e fois qu'Eric Frely organise ce grand déstockage mais le directeur développement de Leblanc Illuminations reste surpris par le succès de ce rendez-vous. "On a vu des gens qui venaient de l'Est, de Marseille. On a des gens qui viennent de toute la France. Ils me disent, on s'est levé à 3 heures du matin. On ouvre à 10 heures. Les gens sont présents déjà dès 8h" ! Des guirlandes, des lampes, des décorations avec des rabais jusqu'à 70%.

Même les maires des petites communes de la Sarthe viennent faire leur marché. "Cette année, ce sont surtout les élus, nouvellement installés", note Eric Frely. "Des maires et des adjoints élus au printemps 2020 et qui n'ont pas pu marquer le coup l'année dernière à Noël à cause du Covid". Ils ont un budget serré et viennent chercher d'immenses décorations bradées pour l'occasion. Une vente express qui devrait rapporter 250.000 euros cette année à l'entreprise.

Chicago, Londres, Bruxelles et Plus Belle la vie

Leblanc illuminations emploie 130 personnes à l'année. Les effectifs grimpent à 180 personnes en haute saison, de septembre à décembre pour un chiffre d'affaires de 30 millions d'euros en 2020. Année record pour l'entreprise qui n'a pas connu la crise du Covid-19. "Nos clients ont profité des confinements pour s'équiper", se félicite Eric Frely qui prévoit une année 2021 encore meilleure avec des résultats en hausse de 15%.

Ses guirlandes et décorations illuminent de nombreuses villes de l'ouest de la France. Le Mans bien sûr mais aussi Laval, Poitiers. Des villes du monde entier aussi : "On travaille beaucoup à l'international aujourd'hui. Cela représente 30 à 40% de notre activité. On s'est fortement développé ces dernières années sur l'Angleterre, l'Amérique du Sud, les États-Unis. Nous équipons comme Chicago, Londres. On travaille sur Dallas.". Mais aussi Los Angeles, Las Vegas, Miami, ou encore Moscou, Londres, Bruxelles, Riga et Budapest.

L'entreprise travaille aussi pour des grands magasins comme Les Galeries Lafayette, des marques du luxe dont Eric Frely ne peut dévoiler le nom, confidentialité oblige. Les décors de l'entreprise mancelle sont aussi visibles dans les épisodes de Noël de Plus Belle la Vie ou Demain nous appartient; les séries à succès de France 3 et TF1.

Eric Frely, directeur de développement de Leblanc Illuminations © Radio France - yann lastennet

Des décorations de moins en moins énergivores

Les décorations sont de moins en moins énergivores, grâce à l'emploi de LED bien sûr mais pas seulement. "On met des espèces de petits boîtiers sur les décors pour pouvoir les programmer au plus juste". Le directeur du développement endosse son costume de commercial pour nous faire l'article. "On peut allumer par exemple à 18h, les éteindre à 22 heures, les rallumer à 6 heures du matin. Et même à distance grâce à votre smartphone". Leblanc Illuminations a aussi investi cette année dans une imprimante 3D géante. "Elle nous permet de remplacer l'armature en aluminium, donc un décor solide, par des matériaux biosourcés ou des plastiques recyclés. Des matériaux à base d'huile de ricin ou des mélanges avec aucun plastique dans la composition".

Des décors qui équipent déjà des villes comme Bordeaux, Belfort et même Laval. "L'avantage, c'est que ces matériaux sont à nouveau recyclables. On pourra même les recycler chez nous, c'est-à-dire qu'on va récupérer la partie du cadre qui est en matériaux biosourcés. On va pouvoir broyer ce cadre et à nouveau réinjecter dans notre machine pour refaire des décors".

L'impact de la flambée des coûts des matières premières

Si les guirlandes sont conçues et fabriquées en Sarthe, les luminaires viennent d'Asie. "Beaucoup de produits sont importés pour la partie électrique et on a subi des hausses d'environ 10 % entre les matières premières, les coûts de transport et qui n'ont pas forcément été répercutés sur le prix de vente." La pénurie de câbles électriques ou de LED a ralenti la production de l'usine mancelle qui a du allonger ses délais de plusieurs mois avant de servir ses clients. "On ne va pas dire qu'on a manqué des marchés parce que les clients sont plutôt compréhensifs, mais c'est plus dur d'aller chercher certains marchés."

Le grand déstockage de Leblanc Illuminations est programmé ce vendredi de 10h à 18h30 et demain samedi de 9h à 16h à l'entrepôt, 35 boulevard Pierre Lefaucheux au Mans.