Noël : des cadeaux pour 150 enfants pauvres grâce au Secours Populaire à Romans-sur-Isère

"Un grand merci à eux, c'est de la joie pour les enfants". Nabila, romanaise mère de deux enfants, est une des bénéficiaires du Noël solidaire du Secours Populaire. À Romans-sur-Isère, une soixantaine de familles vont pouvoir récupérer 2 cadeaux pour chacun des 150 enfants bénéficiaires : l'année dernière ils étaient 82.

Évidemment, l'inflation et les prix de l'énergie ont contribué à faire monter le nombre de bénéficiaires. Marie, 40 ans et mère de quatre enfants, est là pour la première fois, entre devoir et honte : "il faut bien, pour mes enfants, d'ailleurs ils sont raisonnables, ils savent que c'est difficile financièrement, il faut faire l'effort de venir ici et surmonter la honte, parce que les autres Noël, c'était différent".

Hadiba, trois enfants, elle aussi vient pour la première fois, elle aimerait des jouets éducatifs pour son fils de trois ans. "C'est bien, il y a de tout", sourit-elle, avant de sortir quelques minutes plus tard, le sourire aux lèvres. Les bénéficiaires du Secours Populaire sont les foyers classés en-dessous du seuil de pauvreté selon l'OCDE, c'est-à-dire moins de 50% du revenu médian (2552 € divisés par deux, soit 1276 € par mois pour un ménage).