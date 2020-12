Noël en Bretagne : à Belle-Ile-en-Mer, le chocolat c'est tout un art pour Patrick Thomas

Patrick Thomas a créé en 2001 son magasin "La Palantine" situé à Palais sur Belle-Ile-en-Mer (Morbihan). Cet enfant du pays, qui a commencé sa carrière à Paris, est revenu sur son île pour monter sa chocolaterie. C'est en hommage à son père et son oncle qui pêchaient sur le bateau "La Palantine" qu'il a baptisé ainsi son commerce.

Noël, crucial

Pour lui, Noël est une période importante encore plus cette année marquée par la crise sanitaire "les fêtes représentent 25% de notre chiffre d'affaires de l'année, il ne faut donc pas se rater" insiste Patrick Thomas "cette année on a du faire une croix sur la période de Pâques, même si on a pu se rattraper cet été".

Les Rochers, le grand classique

"Tous les ans, on essaye de trouver de nouveaux moules, de nouvelles formes ou de nouvelles recettes" mais le chocolatier Breton reconnait que les clients sont très attachés aux grands classiques comme le Praliné à l'ancienne "on a décliné toute une collection de Rochers avec un Rocher praliné noisette, un Rocher peatnuts, ou encore pistache, coco ou caramel. Mais tous les ans, il y a des variantes. Nos clients fidèles sont en demande aussi de choses nouvelles. Nos tonalités gustatives sont liées aux origines, on travaille la fêve du Vénézuéla, de Sao Tomé, de la Côte d'Ivoire. On a un panel de goût très différent".

Manger du chocolat c'est très réconfortant, personne ne vous dira le contraire. Il y a un vieux proverbe qui dit que sur 10 personnes, 9 aiment le chocolat et la 10è ment - Patrick Thomas

La chocolaterie "La Palantine" à Belle-Ile - DR

POUR INFO : le site de la chocolaterie "La Palantine"