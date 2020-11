La nouvelle éco : la chocolaterie Monbana, à Ernée, crée un service retrait-commande

La chocolaterie mayennaise Monbana vient de créer son service de "click & collect", le retrait-commande. Même si ses 24 boutiques en France et en Mayenne restent ouvertes, la fréquentation est un peu ralentie. Le nouveau service veut s'inscrire dans une démarche de solidarité inter-commerçante.

La chocolaterie mayennaise Monbana, ce sont 24 boutiques, partout en France, dont une dernière, ouverte en octobre à Mayenne. L'entreprise a été créée à Ernée en 1934. La crise sanitaire actuelle a vidé les rues des clients habituels et Monbana en a souffert, même si ses magasins restent ouverts. La décision a donc été prise d'ouvrir un service de Click & Collect. La période des fêtes de fin d'année est cruciale pour l'activité et représente un gros pourcentage du chiffre d'affaire annuel.

Le chocolat, c'est bon pour le moral

Dans cette période de crise sanitaire, les commerces de proximité doivent s'adapter et le service de Click & Collect est l'un des moyens de fidéliser la clientèle " et de toucher d'autres éventuels consommateurs, sensibles aux défis auxquels nous sommes tous confrontés, prêts à préférer et à défendre des marques françaises", précise la directrice du marketing, Marion Lecomte. Pour tout renseignement un clic sur le site Monbana.