Noël : pas de pénurie de jouets cet hiver, affirme le responsable d'un Joué Club de la Sarthe

Cela fait dix ans que Frédéric Voisin dirige le magasin Joué Club de la Ferté-Bernard. Un anniversaire fêté en grande pompe le week-end dernier avec une animation autour d'Harry Potter, halloween oblige. Mais le responsable du magasin a déjà et depuis longtemps, les yeux rivés vers Noël. Et Frédéric Voisin est catégorique. "Je peux rassurer vos auditeurs, vous rassurer, il y aura assez de jouets à Noël. On parle de rupture à tout va. Certains médias se déchaînent sur cela. Eh bien non, je suis désolé. Je ne peux pas vous annoncer de rupture. À ce jour, je n'ai aucune info officielle de rupture". Car il a anticipé les problèmes d'approvisionnement auxquels sont soumises plusieurs enseignes de la grande distribution.

"Nous avons choisi de passer des commandes plus importantes que d'habitude au mois de juin pour anticiper cette possible crise. Nos magasins Joué Club sont bien achalandés. Par contre, c'est vrai, il nous manque quelques produits par rapport à nos catalogues. Mais ce ne sont pas des ruptures, seulement des décalages de livraison". Comme les cartes de collection Pokémon qui sont très demandées mais dont les stocks sont presque épuisés. Car la reprise de l'économie après 18 mois de crise sanitaire entraine une forte tension sur les pays producteurs, notamment en Asie. C'est vrai pour les semi-conducteurs, les pièces électroniques qui équipent certains jouets mais aussi les matières premières comme le bois, le plastique dont les prix flambent.

La hausse des prix de l'énergie pèse aussi sur le coût de fabrication. Et puis il y a le transport. Les bateaux et les conteneurs sont pleins et pas assez nombreux pour répondre à la demande. D'où la satisfaction de Frédéric Voisin d'avoir anticipé dès cet été.

Des prix catalogues qui ne bougeront pas... jusqu'à Noël en tout cas

C'est l'autre inquiétude des parents. La possible hausse du prix des jouets pour répercuter celles des coûts de production et du transport. "Les prix de notre catalogue de jouets sont maintenus jusqu'au 25 décembre", rassure Frédéric Voisin, avant d'ajouter : "Mais ensuite, ils risquent d'augmenter. Il y a le prix du transport et celui des emballages. Tout est en pénurie. Vous parliez ces jours-ci des boulangers avec les emballages, c'est pareil pour nous. Les jouets vont dans des emballages en carton. Le prix du carton augmente donc il y aura des augmentations de prix".

Mais difficile encore de prédire le montant de cette hausse : "On est pour certains fournisseurs à 2 ou 3 % et puis pour certains produits comme une grosse peluche peut prendre dix à quinze euros car dans un conteneur vous mettez peu de peluches".

Pas de rush dans son magasin pour l'instant

Les Sarthois anticipent-ils autant leurs achats de Noël ? Oui si l'on observe les rayons de jouets clairsemés de certaines grandes surfaces de l'agglomération mancelle. Pas particulièrement répond Frédéric Voisin : "Chaque année fin août, on nous demande le catalogue de Noël, ça, ça n'a pas changé. Sur le mois de septembre, on a des personnes qui ont cherché à anticiper par rapport à leur budget, pour répartir leurs achats et c'est vrai par peur de manquer, crainte véhiculée par certains médias mais ce n'est pas un raz de marée". Une affluence qui pourrait alimenter la pénurie, mais ce n'est pas le cas chez Joué Club en tout cas, assure le dirigeant du site de la Ferté Bernard : "Nous avons trois magasins en Sarthe et quand vous entrez dans le magasin, on est très, très loin du vide".

Contrairement à la grande distribution qui, selon Frédéric Voisin, passe commande en octobre et à cause des décalage d'approvisionnement ne peut pas avoir toutes les références et les quantités voulues. Et si vous voulez savoir quels seront les jouets stars cette année : ce sont toujours un peu les mêmes. "Les Pokemon, les Lego, Barbie… Et puis on a un nouveau phénomène qui s'appelle le kidulte [expression formée par association des mots « kid » (enfant) et « adult » (adulte)]. Avec des produits pour ados et adultes comme Goldorak, Fast and Fourious, toutes ces licences comme les produits Marvel aussi bien sur des mugs que sur des figurines".

L'interview de Frédéric Voisin est à réécouter ici.