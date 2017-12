C'est la folie des colis à dix jours de noël. Vous êtes sûrement nombreux à en récupérer dans ce que l'on appelle des points relais. Qu'ils soient fleuristes, buralistes ou responsables de supérettes, de plus en plus de commerçants proposent ce service dans l'agglomération de Laval.

Des gros, des petits, des longs, des larges. On ne parle pas ici des rennes du Père Noël mais bien des colis de Noël ! Vous êtes certainement nombreux à en récupérer dans les points relais. Ce sont souvent des magasins qui proposent de stocker vos cadeaux achetés sur internet. Sur Laval et son agglomération une trentaine de magasins proposent ce service.

De 0,15 euros à un euro

Pour certains commerçants c'est une opportunité financière. Véronique du magasin de retouche Christian Gil, rue de Beau Soleil, devrait toucher 1.000 euros en ce mois de décembre. La commerçante reçoit une cinquantaine de colis par jour. "Nous sommes payés entre quinze centimes et un euro le colis. C'est pour cela qu'il faut en faire énormément. Cela dépend de la marque, cela dépend du poids. Ce sont les franchises qui fixent les prix" explique la vendeuse.

Et lorsque le colis rapporte un euros ou presque au commerçant qui le stocke, c'est qu'il contient une box d'opérateur ou un téléphone d'après Dominique Mortier du magasin Manuela, rue des déportés. "Quand on reçoit un téléphone, on a une meilleure rémunération car il faut récupérer aussi la carte Sim du client, mettre le tout dans une boîte, on y passe du temps" affirme Dominique mortier.

Attirer une nouvelle clientèle

Un point relais c'est aussi l'opportunité de renouveler sa clientèle. C'est pour cette raison que Thierry, le responsable du bar Le Sully à Laval, propose ce service depuis une dizaine d'année.

"Un client sur trois venant pour un colis, achète aussi une consommation, un paquet de tabac, un jeu, une revue, au final c'est tout bénéfice"

Sur Laval et son agglomération il existe une trentaine de point relais pour six franchises.