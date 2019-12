Noël : le grand rush d'avant réveillon au marché de Châteauroux

Il ne vous reste plus que quelques jours avant le traditionnel repas du réveillon de noël. France Bleu Berry est allé faire un tour samedi au marché de Châteauroux. Les volailles et les Fruits de mer sont encore une fois les stars des fêtes de fin d'année.

Châteauroux, France

Noël ce n'est pas que les cadeaux, c'est aussi le repas en famille ! Il ne reste plus que quelques jours pour préparer son menu. Et à J-2 du réveillon c'est le grand rush pour les commerçants de bouche. Sans surprise, les poissonniers sont particulièrement sollicités. Comme Marie-Pierre Goubault qui tient un établissement au marché de Châteauroux. "C'est surtout, évidemment, les crustacés avec les langoustines, crevettes, bulots, gambas ou homards".

Environ 20% du chiffre d'affaires annuel

Du classique en somme "mais le classique en plateau de fruits de mer plaît beaucoup" explique cette poissonnière berrichonne qui a dû préparer une quarantaine de plateaux rien que la la journée de samedi. _"_C'est pas mal" sourit la commerçante, satisfaite. L'enjeu est important : près de 20% du chiffre d'affaires est réalisé à cette période."Si on groupe toutes les commandes c'est beaucoup plus gros que les années précédentes". Comment l'expliquer ? "Peut-être par la rareté des poissonniers actuellement. Plus personne ne veut être poissonnier donc voilà, on est les derniers Mohicans !"

La frénésie se perçoit aussi chez les volaillers. Poulet, poularde, dinde ou pintades : la viande blanche sera (encore une fois) la star de ce noël 2019. Preuve en est avec l'une des volaillerie du marché de Châteauroux. Attention chaud devant, Frédérique, la patronne, porte à bout de bras un énorme paquet. "Ce beau bébé c'est une oie !". Une oie d'environ 5 kilos. C'est Christophe qui va devoir maintenant la cuisiner. Et pour la farce, ce Berrichon sait déjà comment il va s'y prendre : "Calvados, pommes et marrons. Et puis après je fais un petit peu de foie gras, ça va le faire !" lance-t-il.

Mieux "que les années précédentes" pour les commerçants

Les clients défilent devant l'étalage, et ça bosse dur. Du coup, Camille, 17 ans, est venue donner un coup de main à ses parents. "Je viens les aider parce que c'est difficile pour eux et comme je suis en vacances je me suis dit que ça serait gentil de les aider". Dans la file d'attente, Catherine hésite encore "entre un chapon et une dinde". Mais pour le reste du menu tout est déjà prêt : "Un plat de foie gras en entrée et une bûche de noël en dessert". Des valeurs sûres et la garantie d'un réveillon de noël réussi.