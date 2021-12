Une cinquantaine de sans-abris autour d'un bon repas de Noel : samedi, sous l'ombrière du vieux port de Marseille, les bénévoles du secours populaire se sont associés à des mamans pour offrir un déjeuner aux plus démunis.

Noël : Le Secours Populaire sert cadeaux et repas chauds sur le Vieux Port de Marseille

Une odeur de poulet chaud et de paëlla sous l'ombrière du Vieux Port de Marseille. Samedi 25 décembre, les bénévoles du secours populaire se sont associés à des mamans pour offrir un déjeuner aux plus démunis. Une cinquantaine de personnes ont pu profiter de plats copieux et chauds, agrémentés de thé.

_"Je n'ai pas l'habitude de manger un plat chaud entouré pour les fêtes. Je n'ai même pas l'habitude de manger tout court"réalise Antoine, entre deux bouchées de son repas de fête. Ce jeune homme originaire de Picardie est arrivé à Marseille il y a quelques mois. Il se retrouve à la rue suite à une rupture. "La période des fêtes est difficile pour moi. Je suis content de pouvoir échanger un bon moment."_

Bénévoles... dès 10 ans !

Le repas servi par les bénévoles du Secours populaire : parmi les bénévoles, une trentaine d'enfants à partir de 7 ans. Leur mission : offrir des cadeaux de noël et des sourires au sans abris.

"Il y a un monsieur à qui on donnait à manger depuis quelques mois. Aujourd'hui il a trouvé un métier" explique la petite Rym, 10 ans. Avec ses copines, la jeune fille fait toutes les maraudes aux côtés du Secours Populaire depuis ses 7 ans. "On imagine pas passer les fêtes autrement" expliquent ses copines, Sherazade et Sanaa.

Les jeunes filles distribuent en fin de repas des cadeaux et couvertures de survie pour les sans abris. Les maraudes continueront jusque début janvier.