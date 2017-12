Noël: les commerces du centre-ville de Saint-Avold espèrent un sursaut d'affluence.

Avec ses animations, ses parkings gratuits et son jeu concours les commerçants du centre-ville de Saint-Avold espèrent trouver la bonne formule pour attirer à nouveau du monde.

Noël: ses festivités, son ambiance... et ses achats. Et au centre-ville de Saint-Avold, on aimerait bien que les clients se bousculent un peu plus. Pour l'occasion, des initiatives ont été lancées pour inciter les passants a revenir flâner. Et consommer.

Tout doit être décoré

A quoi reconnaît-on un centre-ville en difficulté? Au nombre de cellules commerciales vides.

A Forbach, le taux, un des plus élevé de France, est de 21,9%. A Thionville, de 12,1%. Et à Saint-Avold? Entre 10 et 15%, sans davantage de précisions. Ces emplacements vides, avec pour seul plaisir des yeux un panneau "A louer", on n'en veut pas pour les fêtes dans la cité naborienne. Tous les espaces vacants ont été remplis de peluches ou de marionnettes. "Ils ont fait l'effort de les décorer. On dirait de belles vitrines à l'ancienne. C'est plutôt beau", s'extasie une passante.

Une cellule commerciale vide, redécorée à l'occasion des fêtes. © Radio France - Jordan MUZYCZKA

Les commerçants aussi ont mis la main à la pâte. Chez Lévy Blum, enseigne de vêtements emblématique du centre-ville, installé depuis 1955, c'est sapins et tapis rouge, "L'entrée des artistes" comme se plaît à dire Jean-Paul Lévy, le gérant.

On fait le maximum pour plaire, pour offrir une image agréable et participer à la fête." Jean-Paul Lévy, gérant du magasin Lévy Blum

Cette féerie plaît à ce couple de mulhousiens de passage: "Je suis surpris par le monde qui vient se balader en ville, alors qu'elle est de plus en plus délocalisée vers la zone commerciale".

Les parkings sont gratuits

Les habitants sont moins enthousiastes sur l'état de leur centre. "Un peu mort, c'est vide, il n'y a rien", se désolent certains, "A mon grand regret, il y a de plus en plus de magasins qui ferment", alarme une résidente, qui même si deux sachets de cadeaux de Noël patientent à son bras, a du mal à trouver tout ce qu'il y a d'inscrit sur sa liste de fête.

Mais aucun n'a besoin de beaucoup marcher pour rejoindre sa voiture, contrairement à deux sœurs originaires d'Alsting qui pestent de ne pas avoir vu les horodateurs recouverts d'un plastique. Pour les mois de décembre et de janvier, tous les emplacements de la ville sont gratuits, pas besoin donc de sortir le porte-monnaie.

Tous les parkings de Saint-Avold sont gratuits les mois de décembre et janvier. © Radio France - Jordan MUZYCZKA

Un jeu-concours pour gagner des lots

Il faudra tout de même dépenser quelques euros pour espérer participer au jeu-concours organisé par l'association des commerçants et des artisans. Le principe est peu ou prou similaire à celui lancé à Thionville: acheter dans un commerce du centre-ville, vous obtenez un coupon qui pourra peut-être vous faire gagner un lot.

Plusieurs actions donc pour tenter que ce mois de décembre, important pour les comptes des boutiques, soit positif. Mais beaucoup on déjà la tête tournée vers le printemps et l'ouverture programmée du centre commercial B'Est à Farébersviller et ses plus de 750 employés.

"On attend de voir", explique Jessica, la responsable de la boutique de vêtements pour enfants Sergent Major. "On sait que quand le centre Waves avait ouvert à l'entrée de Metz, son centre-ville avait subi une baisse de fréquentation". Elle prédit évidement un effet curiosité à l'occasion du démarrage, tout en croisant les doigts pour que "Notre différence d'accueil des clients" les incite à revenir.