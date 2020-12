Noël : les vacanciers profitent de la mer en Loire-Atlantique et en Vendée

Cette année, plus que les autres, les touristes se replient sur des vacances pour passer les fêtes de Noël et de Nouvel an. La fermeture des remontées mécaniques dans les stations de ski à cause de la crise sanitaire est l'une des explications de cet engouement.