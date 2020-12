Noël solidaire : 140 cadeaux pour les petits patients de l'Hôpital Nord Franche-Comté

"Oh ça déborde ! Il y en a partout !" Les infirmières du service Pédiatrie poussent des cris de joie et éclatent de rire quand un paquet leur glisse des mains. Il faut dire qu'elles en ont plein les bras, et que les chariots débordent. Pas facile de transporter 140 cadeaux !

Elles déchargent la voiture de Florian De Pascalis, garé sur le parking de l'Hôpital Nord Franche-Comté. Le gérant du Nutri Body de Danjoutin a sacrément bien joué son rôle de lutin du Père Noël : il a récolté près de 700 cadeaux pour les enfants malades et défavorisés, dont 140 pour ceux de l'hôpital.

Une centaine de personnes sont venues déposer des jouets dans son magasin. Après une période d'isolement pour respecter le protocole sanitaire, les jouets ont été emballés. "Et ça nous a demandé 15 jours !" précise-t-il en riant.

Les paquets sont déchargés sur le parking de l'Hôpital Nord Franche-Comté © Radio France - Mathilde Loeuille

Amener de la joie

L'année dernière, Florian De Pascalis avait déjà collecté des jouets, et il avait pu assister à la remise des cadeaux dans le service Pédiatrie. Mais aujourd'hui, les visites sont interdites en raison de la forte circulation du coronavirus. Alors son chemin s'arrête dans le hall, où les infirmières stoppent les chariots le temps d'une photo souvenir. Les quelques passants sourient devant cette montagne de paquets et les serre-têtes de Noël arborés par les soignantes. L'objectif est déjà atteint : la joie se propage dans l'hôpital.

Les chariots se dirigent vers le service Pédiatrie © Radio France - Mathilde Loeuille

Le Père Noël est un interne

C'est le Père Noël en personne, qui est aussi interne à l'hôpital, qui va distribuer les cadeaux ce mardi après-midi aux six petits patients du service. Et vu le stock collecté, il y aura largement de quoi faire. "On en donnera aussi aux enfants qui viennent aux Urgences. En général on commence le 24 décembre et on termine le 26 ou 27... Parce que le Père Noël est généreux" explique Stéphanie, infirmière. Avant d'ajouter, les larmes aux yeux : "Pour nous c'est un peu de gaieté, encore plus pendant cette période de confinement...Je suis émue par la générosité."

Les jouets restants seront distribués lors des prochains anniversaires.

"Cela va droit au cœur des enfants"

L'effervescence dans le hall met aussi du baume au cœur au directeur de l'hôpital, Pascal Mathis : " C'est une grande réjouissance, dans ces moments un peu difficiles, de pouvoir récompenser pour Noël les enfants hospitalisés en pédiatrie. Cela va droit à leur cœur et puis c'est toujours sympathique pour les agents du service."

L'Hôpital Nord Franche-Comté va recevoir une deuxième livraison, ce mercredi. Cette fois de la part de l'association de supporters Tribune Nord Sochaux. "Ils vont nous apporter des cadeaux pour les enfants, des paniers repas pour le service de gériatrie et des paniers pour les soignants" précise le service communication.

Florian De Pascalis continue de son côté sa distribution. Il a encore plusieurs centaines de jouets à livrer dans une dizaine de lieux : "Des hôpitaux, des foyers, des lieux pour personnes handicapées...". Le lutin a encore plus d'un tour dans sa hotte.