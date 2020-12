Noël solidaire : 43 000 euros récoltés pour soutenir les familles et commerces d'Hasparren

"On a rencontré une belle générosité de la part des Hazpandar pour alimenter la cagnotte," se félicite Isabelle Pargade, qui ne s'attendait pas à tant de succès, après l'appel lancé au mois de juin. Quelque temps après la sortie du premier confinement, la nouvelle maire fraîchement élue avait annoncé la création d'un fonds de solidarité destiné à aider les commerçants et habitants touchés par la crise économique. Les élus avaient d'abord montré l'exemple en versant l'intégralité de leur indemnités du mois de juin au profit de ce fonds.

Les dons se sont ensuite multipliés : "Le comité de fêtes a joué le jeu, puis toutes les associations d'Hasparren. Beaucoup de particuliers ont aussi participé, mais aussi des entreprises, dont les grandes surfaces situées dans la commune, il faut le souligner." Au total, 43 000 euros ont ainsi été récoltés.

Des chèques-cadeaux pour aider les commerçants

Grâce à ce fonds, la ville a pu acheter des chèques-cadeaux "Pays basque au coeur", mis en place par l'office de commerce du Pays basque intérieur, et utilisables uniquement auprès des petits commerçants de sa commune. Des chèques qu'elle a fait bénéficier aux habitants via un système inédit, comme l'explique Isabelle Pargade : "Les gens achetaient les chèques-cadeaux et la ville leur offrait l'équivalent grâce au fonds de solidarité. Avec un maximum de 40 euros, la ville leur offrait 40 euros supplémentaires. On doublait leur pouvoir d'achat."

Début décembre, en à peine trois jours et demi, la totalité des chèques a été écoulée. "L'opération a rencontré beaucoup de succès parce qu'elle mêlait à la fois solidarité et pouvoir d'achat, et les retours sont positifs de la part des commerçants. La boutique de jeu, par exemple, a vu passer en deux jours 1500 euros de chèques-cadeaux. Et donc, des gens qui on décidé d'acheter à Hasparren plutôt que sur la côte et nous nous en réjouissons. C'était vraiment le but : que les gens du territoire consomment localement et aident les commerces d'Hasparren."

Isabelle Pargade, maire d'Hasparren : "Le but, c'était de soutenir nos commerçants" Copier

Des bons pour les Hazpandar qui ont perdu leur emploi

Avec l'autre partie du fonds de solidarité, la mairie va par ailleurs offrir un bon d'achat d'une valeur d'environ 150 euros à chaque Hazpandar qui a perdu son emploi en raison de la pandémie. "Je pense notamment aux employés de Lauak, mais ce ne sont pas les seuls, d'autres entreprises ont été touchés et ont procédé à des licenciements. Nous allons leur offrir un petit cadeau pour essayer d'adoucir leur repas de Noël. Nous sommes en train de répertorier les familles."