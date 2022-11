Noël : un démarrage tardif pour les achats de jouets, mais "le Noël des enfants ne sera pas sacrifié"

Le père Noël va-t-il, lui aussi, souffrir de l'inflation ? Les enfants seront-ils moins gâtés cette année, alors que le prix des jouets a augmenté de 6% ? D'après le cabinet Nielsen IQ, 44% des Français prévoient de réduire leurs dépenses à Noël. Mais si les achats de jouets ont démarré plutôt tard comparé aux années précédentes, les spécialistes du secteur l'assurent à France Bleu : le Noël des enfants ne sera pas sacrifié, et les hottes, souliers et autres chaussettes seront bien garnies. Les consommateurs sont bien présents depuis le Black Friday, et leurs arbitrages ne devraient pas porter sur les jouets, pour préserver le plaisir des enfants.

Des ventes au beau fixes pour certains magasins, en baisse pour d'autres

La saison a bien démarré chez certaines enseignes, comme Joué Club. Son porte-parole, Franck Mathais, constate des dépenses similaires à 2019, l'année de référence d’avant-Covid. "Certes, les gens sont à l'affût des bonnes affaires, mais ils ont le même budget que les autres années", assure-t-il à France Bleu. "Le niveau de dépense est stable par client, c'est encourageant pour les commerçants", affirme-t-il. L'enseigne, qui multiplie les promotions et a bloqué les prix de son catalogue de Noël jusqu'au 25 décembre, est confiante. “On est encore dans le déclenchement des achats, qui augmentent chaque jour qui passe", indique Franck Mathais. "Le mois de décembre, ce sera vraiment le rush" anticipe-t-il.

A l'inverse, d'autres distributeurs constatent une forte baisse des achats de jouets. "La campagne de jouets de Noël ne se passe pas bien”, a affirmé Dominique Schelcher, le président de Système U, mardi dernier sur franceinfo. Il affirme que la baisse atteint "20% en général, et 10% dans les magasins du groupe Système U. Les jouets ont un peu augmenté cette année, donc je pense qu'il y a un impact sur la décision d'achat des clients", a-t-il avancé.

Un démarrage tardif pour la majorité des enseignes

Dans la majorité des enseignes, on observe un démarrage plus tardif des achats de jouets de Noël. "D'habitude, après la Toussaint ça démarre en flèche, et là c'était plus timide", concède Elodie Valette, responsable de la communication de La Grande Récré. Christophe Drevet, directeur général de la FJP, la fédération du Jouet et de la Puériculture, qui regroupe les fabricants, reconnaît aussi que "la saison a démarré tranquillement".

Météo, pénurie d'essence et calendrier

Mais l'inflation est loin d'être la seule explication. “La météo a été estivale jusqu’à début novembre, ce qui n’a pas du tout mis les clients dans l’esprit de Noël”, remarque Elodie Valette, responsable de la communication de La Grande Récré."Quand il fait 20 degrés et un beau soleil dehors, on n'a pas la tête à aller faire les magasins, mais plutôt à profiter de l'extérieur, confirme Christophe Drevet, de la FJP. "D'ailleurs, la fréquentation de tous les magasins, quelque soit le secteur, a fortement baissé en octobre", ajoute-t-il. La pénurie d'essence a ensuite éloigné les clients des centres commerciaux, puisque les automobilistes utilisaient le peu de carburant qu'ils avaient pour se rendre au travail, et leur temps pour faire la queue aux stations service plutôt qu'aux caisses des magasins.

Et puis cette année, "avec les contraintes énergétiques, les illuminations sont déclenchées plus tard, ce qui retarde aussi l'entrée dans l'esprit de Noël, selon Elodie Valette.

Autre raison de ce démarrage tardif, le calendrier : "Cette année, le 24 décembre tombe un samedi, donc les familles auront une semaine entière de vacances pour acheter les cadeaux", poursuit la responsable de La Grande Récré. Un calendrier qui rend Christophe Drevet, de la FJP, confiant, puisqu'il "offre un cinquième samedi en décembre" avec le 24, veille de Noël, "un vrai push sur toute l’activité".

Le Black Friday, top départ de la saison de Noël

Ceci étant dit, les ventes ont grimpé en flèche ces derniers jours avec les offres du Black Friday, qui constitue un "vrai top départ pour les achats de Noël", explique Christophe Drevet. De nombreux clients, "à l'affût des promotions", ont justement, attendu ces offres pour acheter leurs cadeaux de Noël.

Chez Joué Club également, "le Black Friday a été un un bon cru", assure Franck Mathais. Maintenant, "les ventes vont augmenter de façon exponentielle jusqu’au 24 décembre", souligne Christophe Drevet, de la FJP, et doubler d'une semaine sur l’autre. "Tout est encore à faire", confie-t-il, "et il est trop tôt pour faire des pronostics ultra-optimistes ou ultra-pessimistes."

"On ne sacrifie pas la joie et le bonheur qu'on apporte aux enfants"

Tous les spécialistes l'assurent : les parents feront des arbitrages pour leur budget de Noël, mais pas sur les cadeaux destinés aux enfants. "Noël reste Noël, et les enfants sont toujours prioritaires", assure Elodie Valette, de La Grande Récré. "Les parents veulent continuer à leur faire plaisir, quitte à dépenser un peu moins pour le repas ou les cadeaux des adultes."

"Gâter les enfants sera toujours une priorité, quitte à ce que les familles rognent sur d’autres dépenses comme l’alimentation", appuie Franck Mathais, de Joué Club. "Les gens font des arbitrages sur la nourriture ou les produits de luxe, mais pas sur des jouets à 20 ou 30 euros, surtout dans une période ou les enfants sont, eux aussi, bombardés de mauvaises nouvelles", anticipe également Christophe Drevet, de la FJP.

"Noël est la fête que tout le monde veut préserver, à tout prix, pour les enfants. Si on regarde les 20 dernières années, on voit que les années record pour le jouet ont été de grandes années de crises, comme en 2001, en 2020 ou en 2021. Le marché du jouet est un marché très résilient", explique-t-il, c'est-à-dire qu'il résiste et se remet très bien des crises. "On ne sacrifie pas la joie et le bonheur qu'on apporte aux enfants", résume-t-il.