Noémie Tanneau, vigneronne à Lussac ne connait plus la crise depuis la visite du Roi Charles III à Bordeaux

Elle parle de "conte de fée", c'est pourtant bien un Roi qui a dégusté son vin. Le 22 septembre dernier Charles III et Camilla étaient à Bordeaux pour une visite officielle après être passé par le faste de Versailles avec Emmanuel Macron. Lors de cette visite, où tout était soigneusement préparé, cadré, anticipé, le CIVB, le conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux a choisi Noémie Tanneau et son Château Saint-Ferdinand pour faire déguster une des spécialités de notre territoire : le vin de Bordeaux. Passage obligé. Mais pas un vin classique, témoigne la jeune vigneronne : "j'ai gagné le trophée Bordeaux vignoble engagé en juin, et le Roi on le sait a une fibre environnementale. D'où ce choix du CIVB. J'avais le choix du vin à lui présenter, on est partis sur un vin moderne de Bordeaux comme on est pleins à en faire aujourd'hui pour lui montrer ce vin nouvelle génération. C'est une cuvée 100% Merlot, sans souffre ajouté, en conversion Bio en deuxième année." Prix de la bouteille ? Quinze euros au Château Saint-Ferdinand, vingt chez un caviste. Un choix audacieux pour un Roi ! "Si il avait fait la grimace, ma réputation était ruinée (rires). Et en fait il a goûté une première fois, il a dit que c'était bon, il a re goûté une deuxième fois." Il n'en fallait pas plus pour que la machine s'emballe !

"Des gens m'ont appelé de 6h du matin à minuit !"

Les coups de fil se multiplient, les mails également, et les visites au Château -qui est en fait une toute petite structure familiale- s'enchainent à un rythme endiablé. La petite cuvée "royale" pourrait-on dire désormais sera bientôt écoulée puisqu'elle ne compte que 3000 bouteilles, Noémie Tanneau espère que ce sera quand-même l'occasion pour beaucoup de clients de découvrir ses vins et donc revenir régulièrement. Dans tous les cas elle prend ce coup de pouce avec plaisir et soulagement, elle qui est installée depuis quatre ans maintenant et ne vend ses vins que depuis un an et demi sans se payer. "J'ai tellement de charges que même si mes ventes démarraient vraiment bien, je n'arrivais pas à les couvrir avec ces ventes. Donc c'est le petit coup de pouce du destin !" Elle aimerait bien maintenant trouver le moyen de faire parvenir une caisse de vin au Roi Charles III, pour le remercier de son travail de meilleurs représentant commercial de l'année, au moins.