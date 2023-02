Noirmoutier relève le défi d'attirer des saisonniers

Hôtellerie-restauration, activités de loisirs et sportives, animations, plus de 400 postes sont à pourvoir pour la prochaine saisons estivale sur l'île de Noirmoutier. La Communauté de commune organise ce lundi son Forum de l'emploi saisonnier avec une soixantaine de recruteurs présents.

"L'après Covid est très compliqué. Il a posé plein de questions sur le pan sociétal", Thierry Martin

"Cela fait quelques années que la tension est là pour tous - constate Thierry Martin, gérant de 3 restaurants et sur l'île et qui recherche des employés en cuisine et pour le service- l'après Covid est très compliqué, il a posé plein de questions aux salariés qui ont pris des axes de vie différents. Pour diminuer la pénibilité, on met en place des choses mais il y a un bouleversement et c'est très compliqué'. Concrètement, ce patron du Roman Bleu, de la brasserie crêperie Les Châteaux et du café Saint Louis propose à tous ces salariés -CDI et saisonniers- 2 jours de congés par semaine les lundi et mardi, où les établissements sont fermés, y compris l'été. Egalement 8 à 15 jours de vacances minimum tous les trimestres.

"On a des tarifs préférentiels dans les campings", Fabien Gaborit

L'autre vrai défi, particulièrement sur l'île, est de pouvoir loger ces salariés. Certains professionnels -comme Thierry Martin- offrent des logements. Mais cela a un coût. La Communauté de communes de Noirmoutier s'emploie également. "On a un centre d'hébergement avec un partenariat avec la fédération des oeuvres laïques qui reçoit des classes de mer en avant et arrière-saison et on dédie toute une aile pour les saisonniers- explique le président Fabien Gaborit - On a aussi des tarifs préférentiels dans les campings, où on installe de plus en plus de Tigny Houses et d'écolodges pour les saisonniers. Et on essaie de mettre en relation les propriétaires qu'ils puissent louer une petite partie de leurs résidences".

