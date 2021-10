Noix & Compagnie, la noix dans tous ses états

A Beauregard-Baret, la famille Matras est présente depuis 1702. Autour de la ferme, berceau de la dynastie, la nouvelle génération cultive toujours les terres qui l’entourent. Un enracinement qui n’empêche pas d’innover.

Consciente du changement climatique, la nouvelle génération ne cesse de diversifier les cultures. « Il y a une problématique d'eau et de chaleur, il faut donc faire évoluer l'exploitation. » soulignent Sabine et Marie-Lise. Ce constat les encourage à diversifier les productions. « Nous sommes productrices de noix, de lavande, de céréales, un peu de truffes, un peu tout ça. On vient aussi de planter des oliviers. Encore une nouveauté ! »

Une évolution qui est aussi une des marques de fabrique familiale. « Notre père est très bienveillant. C'est même lui qui nous encourage. Il a fait du tabac et puis d’autres choses, il a toujours continué à développer des nouveautés »

Autre volonté affichée des deux sœurs, la maîtrise complète du cycle du produit. « On va planter le noyer. Après, on va le cultiver, le faire grandir. Et puis, on va récolter le fruit et le laver, le sécher, le calibrer, le casser et ensuite on le transforme. » revendiquent-elles. Conséquences, une large gamme de produits issus de leurs plantations de noyers. « On va avoir des noix apéritives, des noix caramélisées, de l'huile de noix, forcément, du vinaigre de noix, du vin de noix, des moelleux aux noix, de la moutarde aux noix, des tartinades salées à base de noix et de fromage frais. » glissent-elles le sourire aux lèvres. Cette logique, Sabine et Marie-Lise l’applique à toutes leurs productions, lavande, truffes et bientôt olives.

Toujours à la recherche d’un défi, elles ont décidé d’ouvrir une boutique en ligne, une évidence. « C'est vrai que les boutiques où nous étions présentes étaient réparties dans toute la France. Et puis quelques-unes aussi limitrophes au niveau Europe. Et là, du coup, le fait qu'il y ait le site, ça permet de toucher encore plus de villes ! » concluent-elles.