Noixtélix, la pâte à tartiner made in Isère

Depuis 6 ans, Nicolas Idelon, 49 ans, installé à Saint Romans, a eu l'idée de fabriquer, à partir de ses noix, une délicieuse pâte à tartiner baptisée : Noixtélix ! Et çà marche !

Il emploie 5 salariés sur son exploitation qui produit 70 à 80 tonnes de noix par an. La vente brute de ses noix représente seulement 15 % de son chiffre d'affaires, le reste provient de la vente des produits dérivés.

Nicolas Idelon, vous avez développé toute une gamme de produits dérivés à partir des noix que vous produisez, notamment Noixtélix

Oui ! C'est une pâte à tartiner à base de noix avec 27 % de noix à l'intérieur et sans huile de palme. C'est un produit qu'on a sorti il y a à peu près six ans. Il a porté un autre nom pendant un moment, Noixtella. Et puis un grand groupe italien dont je ne citerai pas le nom et qui fait de la pâte à tartiner, m'a demandé de retirer ce nom. Et donc, du coup, désormais, on s'appelle Noixtélix, qui est la pâte à tartiner gauloise qui lutte contre l'invasion romaine de la pâte à tartiner !

Pas mal comme argument de vente, qui joue sur l'humour! Vous avez trouvé votre marché ?

Le premier nom a effectivement permis de faire connaître le produit. Et puis, suite à ce retrait, on a eu une stagnation, un petit peu moins de ventes. Mais maintenant, on a de nouveau une progression avec un développement commercial un peu plus important. C'est réellement la qualité du produit qui fait acheter. Le côté humour du premier nom a un petit peu disparu et là, maintenant, c'est bien ancré dans le bassin grenoblois. On commercialise aujourd'hui, sur le secteur, aux alentours de 20 000 pots.

Et vous avez mis en place tout un réseau de distributeurs?

On a un réseau de distributeurs qui va de la boulangerie de mon village jusqu'aux supermarchés grenoblois, en passant surtout principalement par les magasins de producteurs dans l'agglo grenobloise. On trouve aussi le produit sur internet. Son prix, 5,50 euros le pot.

Miam ! - Noixtélix

Ce n'est pas vous directement qui fabriquez cette pâte à tartiner?

Non, nous, on est les créateurs et on est les diffuseurs du produit. Ce qu'on fabrique, nous, c'est les noix, on les torréfie, il y a une certaine température à respecter. Et puis après, je travaille avec un chocolatier stéphanois qui fabrique et qui est spécialisé dans la pâte à tartiner. Il commercialise notre recette avec nos noix. Ce qui est important, c'est que le produit ait bien le goût de la noix. 27% exactement. Ensuite, c'est une pâte à tartiner, donc il y a également du chocolat haut de gamme. C'est tout un art de fabriquer une pâte à tartiner et je ne pouvais pas le faire moi-même.

Noixtélix, c'est votre produit phare, mais vous faites aussi des produits dérivés à partir de vos noix !

Oui ! On essaye maintenant de faire de l'apéro jusqu'au dessert, en commençant par du vin de noix. On propose des noix salées pour remplacer les cacahuètes, que ce soit au piment d'Espelette, fleur de sel de Guérande ou herbes de Provence. Et puis, on a des noix pralinées, des sablés aux noix, du vinaigre, de l'huile bien entendu, des cerneaux. Et ensuite, je fais fabriquer également de la moutarde aux noix et du nougat aux noix.

Vous avez été en quelque sorte le premier nuciculteur à vous lancez dans les produits dérivés ?

Moi, je suis un ancien commercial et j'avais envie de commercialiser mes noix, autrement. Mais c'est surtout la grêle que j'ai connue en 2008 qui m'a obligé, financièrement, à développer une gamme de produits pour passer ce mauvais cap. A l'époque, on m'avait un peu pris pour un fou et aujourd'hui, certains ont envie de faire comme moi !