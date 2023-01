Nokia ferme ses usines RFS en France, 117 licenciements à Trignac

Les salariés de RFS (Radio frequency systems) à Trignac, près de Saint-Nazaire, se retrouvent sur le carreau. L'entreprise spécialisée dans les antennes paraboliques est passée il y a cinq ans sous le giron du Finlandais Nokia, après avoir longtemps été propriété d'Alcatel. Les usines RFS baissent leur rideau. 165 salariés licenciés en France, notamment à Paris et Lannion. 117 sur le seul site de Trignac. Un ultime plan social. Les négociations se sont ouvertes vendredi 13 janvier et seront clôturées fin avril.

"A 58 ans, retrouver du travail, ça va être chaud". Patrice est encore sous le choc. "On en a vu des plans sociaux, mais on ne pensait pas que Nokia allait fermer". Résignés pour la plupart, dépités et en colère aussi. Yann Bily de la CGT met en cause une mauvaise gestion des ressources humaines.

"Trop de cadres payés trop chers"

"Il y avait beaucoup trop de cadres, beaucoup trop de gros salaires et peu d'ouvriers finalement, on n'était plus rentables". Pourtant les antennes paraboliques se vendaient comme des petits pains. 63.000 encore l'an passé "dans les zones blanches de la France ou en Afrique. Il y a un savoir-faire français et du made in France qui disparaît avec nous".

La direction évoque un secteur compétitif et des difficultés financières mais refuse de commenter le temps des négociations. Celles-ci ont commencé ce vendredi 13 janvier, elles vont durer jusqu'à fin avril. "Il reste 4.500 paraboles à sortir. On ne les sortira que si le chèque est suffisant", menacent les syndicats qui accusent aussi Nokia d'agir "en catimini".