Nokia relance le mythique téléphone 3310

Avis aux nostalgiques du jeu Snake et des sonnerie de téléphone vintage. La marque finlandaise Nokia a annoncé, dimanche, qu'elle relançait son mythique modèle 3310, avec une version modernisée. Le nouveau 3310 affiche 31 jours d'autonomie de batterie en veille. Il sera même équipé du jeu Snake.

On le croyait enterré, il renaît de ses cendres. La marque finlandaise Nokia, ancienne star du mobile, a annoncé dimanche à Barcelone, lors du Mobile World Congress, le retour du mythique modèle 3310, dans une version modernisée.

Un mois de batterie, le jeu Snake et internet 2G pour 49 euros

La nouvelle version est en fait un smartphone, car elle est pourvue d'une connexion internet qui permet de surfer et de télécharger des applications. Le téléphone "permettra de parler pendant 22 heures, dix fois plus que l'original", a expliqué Arto Nummela, le PDG de HMD, la start-up qui relance la marque. Le téléphone bénéficie d'une batterie d'une durée record de 31 jours en veille. Il est aussi doté de deux éléments considérés comme mythiques par les fans de la marque finlandaise : le jeu "du serpent", et la sonnerie des débuts de la marque. Le 3310 sera vendu au prix défiant toute concurrence de 49 euros. La nouvelle version est dotée d'un écran couleurs, plus grand que celui de l'original. Autre élément vintage, le clavier avec la saisie T9.

L'amour que suscite la marque est immense" - le directeur général de Nokia

C'est HMD, une start-up finlandaise fondée par des anciens de Nokia et désormais propriétaire de la marque, qui relance le téléphone des années 2000. Elle détient un accord de licence exclusif mondial pour les dix prochaines années, hormis au Japon. A partir de l'an 2000, le 3310 s'est écoulé à près de 120 millions d'exemplaires. "L'amour que suscite la marque est immense. Elle bénéfice d'une énorme affection de la part des millions et de millions de gens", a déclaré dimanche Rajeev Suri, le directeur général de Nokia. Nokia, longtemps numéro un des téléphones portables, avait raté le tournant crucial du smartphone, provoqué par l'arrivée sur le marché de l'IPhone d'Apple. Pour survivre, elle s'est spécialisée dans les équipements télécoms.

La marque finlandaise est aussi de retour sur le marché mondial des smartphones avec trois modèles de milieu de gamme et une édition limitée de l'un d'eux, dont les prix s'échelonnent entre 139 et 299 euros.