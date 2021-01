La personnalisation : un atout « indéniable » confirme la créatrice Valérie Bertrande. Avec son entreprise de Pontonx sur l’Adour elle mise sur à la fois sur les articles uniques et la qualité en privilégiant les matières premières de la région.

Nomadahia : des sacs et des articles en cuir, fabriqués à Pontonx sur l’Adour

Les articles qui sortent de l’atelier de Valérie Bertrande sont tous uniques. Valérie s’est rendu compte en allant sur les marchés de créateurs et en proposant des ventes privées, l’intérêt pour la personnalisation. « Le plaisir des gens, je le vois quand ils viennent chercher leur article, le plaisir qu’ils ont, déjà à le commander, à le rêver pendant 3 semaines -1 mois que l’article soit fait. »

Interview de Valérie Bertrande, de Nomadahia pour la Nouvelle Eco, à écouter ici.

Du cuir du Pays Basque

Le cuir l’inspire pour créer et fabriquer des sacs à main, des mini cartables, des ceintures ou encore des bijoux. Valérie Bertrande a beaucoup d’idées. Elle propose par exemple des range-câbles, destinés à ranger les câbles de chargeur ou d'écouteurs et les transporter dans son sac. « On peut faire plein de chose avec le cuir. » Elle aime la nouveauté, elle veut toujours surprendre.

Je suis toujours en train de créer, j’adore ça.

La matière première, le cuir, vient du Pays Basque. Un cuir de première qualité, pleine fleur, tanné de façon minérale ou végétale. Sa démarche est de mettre en avant le circuit court. Valérie Bertrande veut faire travailler les personnes de la région. Elle explique qu’elle aime qu’on la fasse travailler dans le département et trouverait « complétement aberrant » d’aller acheter du cuir à l’étranger.

Création d’un site internet

Les activités marchés des créateurs et ventes privées en raison de l’épidémie de Covid ont été arrêtés en 2020. Avec ce peu d’activité, Valérie en a profité pour créer la boutique en ligne « Nomadahia ». Elle fait de plus en plus le constat que les clients vont facilement sur internet. Grâce à son site, elle vend directement. Les clients, quand ils voient ses articles en ligne, l’appellent pour personnaliser les modèles qui sont mis en avant.

