Nombreuses manifestations en Bretagne pour les salaires et l'emploi

Une intersyndicale (CGT-FO-FSU-Sud Solidaires) appelle à la grève et à la manifestation ce jeudi pour l'emploi et les salaires face à la chute du pouvoir d'achat, et contre la réforme de l'assurance chômage.

Valérie Plouchard, secrétaire adjointe de Force ouvrière dans le Finistère, s'attend à beaucoup de monde dans les cortèges de Carhaix, Morlaix, Quimperlé, Brest ou Quimper : " On attend une mobilisation assez forte aussi bien au niveau du secteur privé que public à Brest et Quimper. On appelle tous les salariés à manifester tant les raisons de reconquérir leurs droits sont nombreuses. Naval Group appelle également à la mobilisation et il y a déjà des grève depuis plusieurs jours chez Entremont, chez Suez, les Amitiés d'Armor, Damen..."

Au cœur des revendications, le pouvoir d'achat : "Les salariés sont confrontés à une inflation de plus de 35% depuis 2000. Les problèmes de salaires, de revalorisation des retraites ça concerne tous les secteurs, l’hôpital évidemment est concerné."

Revalorisation du SMIC

Et évidemment, le SMIC est au centre des revendications : "On veut que le SMIC soit augmenté de manière assez conséquente : aujourd'hui le SMIC brut est de 1.603 euros. Personne ne peut vivre avec 1.600 euros au vu des prix de l'inflation, de l'énergie, des denrées alimentaires. On ne parle pas d'acheter un écran plat mais des besoins vitaux pour se soigner, se nourrir, se loger. L'inflation est galopante. On compte 23-25% de perte de pouvoir d'achat pour les fonctionnaires depuis 2000."

Et face à cela, Valérie Plouchard estime que les geste du gouvernement ne suffisent pas (prime inflation, chèque énergie, revalorisation de l'indemnité kilométrique) : "La prime inflation, c'est une aumône. Les salariés ne veulent pas de primes, ils veulent de vraies augmentations de salaires. Il faut un rattrapage des pertes salariales perdues. Les primes ne sont pas prises en compte dans le calcul des retraites."