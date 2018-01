Rouen, France

Lucie de Saint Etienne et Clément Cosme se connaissent depuis le lycée Modeste Leroy, à Evreux. Ils se retrouvent quelques années plus tard et, ensemble, ils élaborent l'idée d'une barre de céréales bio, à haute qualité nutritionnelle. Nomen'k - contraction des mots nomade et en-cas - est né.

Cette barre de céréales au goût chocolat, pomme ou fraise contient deux "super aliments" : la spiruline, une micro-algue pleine de vitamines et protéines, et des graines de chanvre, riches en fibres et en oméga 3 et 6.

Nomen'k est aussi garanti sans additif, conservateur et huile de palme. Et, comme aime à le rappeler Lucie de Saint Etienne, le premier ingrédient dans cette barre de céréales, ce sont... les céréales.

Une barre de céréales destinée aux sportifs de l'extrême

Lucie de Saint Etienne et Clément Cosme viennent de s'installer à Petit Couronne, dans les locaux de Seine Créapolis Sud, où ils ouvriront leur atelier de production en avril prochain. Mais 10.000 barres de céréales ont déjà été fabriquées depuis l'été dernier, dans les locaux de l'Institut national de la boulangerie pâtisserie à Rouen.

Nomen'k se vend dans quinze magasins bio, en Normandie et région parisienne. Les premiers retours sont bons, certains magasins ont déjà repassé commande. Ses créateurs se sont fixés comme objectif de vendre 2.000 barres de céréales par mois.

Nomen'k s'inscrit complètement dans la tendance des "produits sains". Mais bien manger a un coût: 3.30 euros la barre de céréales. Le produit - qui pèse deux fois plus qu'une barre traditionnelle - est d'abord destiné aux sportifs de l'extrême, les amateurs de marathon ou de trail. Mais il paraît que les enfants sont aussi très friands de cette nouvelle barre de céréales !