« Non à la fermeture du bureau de Poste Nîmes Ecusson »

Un rassemblement a été organisé, ce samedi, devant le bureau de Poste Nîmes Écusson. D'après la Fédération du Parti Communiste Français dans le Gard, cette agence pourrait fermer alors qu'elle accueille 500 usagers par jour.

Depuis plusieurs jours, la Fédération du Parti Communiste Français dans le Gard, s'emploie à informer les usagers et les commerçants en distribuant des tracts pour maintenir le bureau de Poste Nîmes Écusson, situé place Belle croix dans le centre-ville. Ce samedi, la Fédération a organisé un rassemblement devant l'agence postale pour protester contre sa probable fermeture.

"On va se battre pour garder ce bureau de Poste" - Vincent Bouget

Ce vendredi, Vincent Bouget, le secrétaire départemental du PCF dans le Gard, a fait le tour des commerçants et des riverains pour les informer de cette fermeture. "On a été alerté par les employés de ce bureau de Poste, confie Vincent Bouget. C'est une attaque de plus contre le service public. La direction de la poste est dans un plan de restructuration qui est en fait un plan d'économie. Le service public est en danger. Les habitants et les commerçants sont scandalisés par cette fermeture, affirme l'élu nîmois"

Devant le bureau de Poste, des riverains apprennent la nouvelle. Mireille est surprise. Elle ne comprend pas cette fermeture. Cette Nîmoise habite à 200 mètres de cette agence et refuse d'aller ailleurs. "Ça me fait de la peine. ça remet en question toute mon organisation quotidienne, regrette Mireille. Je travaille toute la semaine, là c'est ouvert le samedi et en plus c'est à côté de chez moi. Pour les personnes âgées ça va être encore plus difficile. Nous avons nos habitudes dans ce bureau de Poste, nous avons créés des liens avec les employés."

Pour éviter la fermeture du bureau de Poste, une pétition devrait circuler dans les prochains jours pour poursuivre la mobilisation.