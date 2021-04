Non, le zoo de Saint-Martin-la-Plaine ne lance pas un appel aux invendus pour nourrir ses animaux

Vous avez peut-être vu passer ce message, partagé plus de 15.000 fois sur les réseaux sociaux, disant que le zoo de Saint-Martin-la-Plaine, dans la Loire, recherche des maraîchers ou des bouchers pour leurs invendus. C'est faux, dit le créateur et patron du zoo, Pierre Thivillon, même si cela part d'une bonne volonté !

La situation du zoo n'est pas désespérée

Pierre Thivillon tient à rassurer ses visiteurs : "On n'est pas à l'agonie !" Le zoo s'approvisionne toujours auprès de ses centrales d'achat habituelles pour la tonne de nourriture quotidienne que réclament les animaux.

Mais depuis l'appel lancé sur les réseaux sociaux, les bonnes âmes assaillent le parc de coups de téléphone ou bien d'initiatives maladroites : "un matin on a retrouvé un sac de quelques pommes, un autre jour on nous a proposé des arêtes de poisson, décrit Pierre Thivillon. C'est généreux mais on n'a pas besoin de ça ! On ne nourrit pas nos animaux ainsi."

Il faut une ré-ouverture rapide, en mai, pour sauver le zoo

Le zoo survit tant bien que mal en ce moment grâce aux aides mises en place par l'État. Une cagnotte lancée par des habitants de la vallée du Gier, prolongée, a récolté jusqu'ici plus de 73.000 euros.

Mais Pierre Thivillon est clair : la seule chose qui pourra sortir le zoo d'affaire est une réouverture en mai. Il espère une mobilisation des directeurs de zoo pour convaincre le gouvernement.