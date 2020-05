Non, les concessionnaires creusois n'ont pas de voitures à vendre au rabais

«Après deux mois de fermeture des concessions automobiles, il y a des stocks de voitures neuves à écouler, c’est le moment de faire de très bonnes affaires »

On a tous entendus cette info, relayée notamment par les médias nationaux, mais non pas la peine de se précipiter chez votre revendeur préféré.

Rabais zéro

A Guéret, tous les concessionnaires de la ville le disent clairement: ces stocks de voitures au rabais n’existent pas. Et pourtant, depuis lundi, ils reçoivent la visite de curieux qui espèrent des offres incroyables sur des véhicules neufs qu’il faut vendre à tout prix.

"Eh bien non, répond un des vendeurs, le rabais c’est zéro, et il n y a pas plus de voitures à vendre que d’habitude. Durant deux mois, les concessions automobiles sont bien restées fermées..mais les usines aussi. Il n’y donc pas de surproduction à écouler."

"Habituellement on fait moins de 10 % de marge sur une voiture, précise un de ses confrères, et donc on ne pourrait jamais vendre un véhicule neuf à moitié prix. On ne vend pas des chemises ou des pantalons. Les offres promotionnelles dans notre secteur ne sont pas les mêmes que dans le textile ou autre produit de grande consommation."

Miser sur le mois de juin ?

Pour cette reprise de l'activité, les seules offres qui existent actuellement concernent les locations avec option d’achat. Chez Peugeot et Citroen, pour un véhicule pris en mai, on commence à payer seulement en septembre, et chez Opel, les 3 premiers mois de loyers sont offerts. "Ce qui représente tout de même près de mille euros d'économies" souligne l'agent commercial.

Les constructeurs automobiles restent très prudents, si la reprise est trop timide, il y aura peut-être une baisse des prix en juin, mais pour l’instant ce n’est pas au programme.