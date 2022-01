Non-recours aux aides sociales : la Caf de Meurthe-et-Moselle a débloqué 2670 droits nouveaux en trois ans

Ils ont droit à des aides et pourtant, ils ne les touchent pas ! Dix milliards d'euros de prestations sociales (prime d'activité, RSA, aide au logement) ne seraient pas réclamés chaque année en France. C'est ce que laisse entendre la plate-forme payante Mes-allocs.fr qui accompagne les internautes dans leurs démarches. Il n'existe pas de chiffre récent et officiel sur le nombre de ménages qui passent entre les mailles du filet et ne touchent pas les aides auxquelles elles ont droit mais la Caf de Meurthe-et-Moselle tente de les trouver malgré tout.

En Meurthe-et-Moselle, la Caisse d'allocations familiales rappelle que son site internet gratuit propose un simulateur pour savoir à quelles aides on peut prétendre. Impossible par définition de savoir combien de personnes échappent aux aides mais elle développe des outils pour repérer, parmi ses 157.000 allocataires, ceux qui ne perçoivent pas tous leurs droits.

Coups de fil et SMS pour retrouver ceux qui ne demandent rien

Ces trois dernières années, à force de coups de fil et de SMS, la CAF a ainsi ouvert 2.670 droits nouveaux pour ses allocataires qui pouvaient bénéficier par exemple de la prime d'activité, de l'aide au logement ou encore de l'allocation de soutien familial. Plus de 400 personnes ont ainsi appris qu'elles avaient droit à une prime d'activité de 210€ chaque mois comme le précise Sandy Feck, responsable adjoint du secteur prestations à la CAF de Meurthe-et-Moselle : "il y a beaucoup de bonheur bien souvent, c'est le retour des équipes qui sont allées vers ces usagers. Il y a eu des larmes de joie et pour nous, c'est une belle récompense".

Des aides toutes automatiques à l'avenir ?

La CAF compte aussi sur des relais comme l'assurance maladie, les centres communaux d'action sociale et les travailleurs sociaux pour toucher un public plus large que ses allocataires. Djamila Colson est conseillère pour les aides individuelles aux familles : "c'est vrai que la rencontre avec le travailleur social, c'est la prise en charge globale de la situation qui permet de faire prendre connaissance aux personnes des droits auxquels elles peuvent prétendre".

Des aides comme l'allocation de rentrée scolaire, la prime inflation, la prime de Noël sont versées automatiquement. L'objectif, à terme, est qu'il en soit de même pour toutes les autres.