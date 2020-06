Non-respect des gestes barrières : quand les commerçants doivent jouer les gendarmes

Depuis le déconfinement le 11 mai, les commerçants ont rouvert leurs commerces avec la mise en place d'un protocole sanitaire strict, qui les oblige parfois à jouer les gendarmes auprès des clients qui oublient les gestes barrières.

Philippe vend des vinyles dans une rue animée du centre-ville de Rouen. Ses habitués ne posent pas de problème mais sa boutique, "Les Mondes perdus", fait aussi relais colis : "C'était les gens qui venaient chercher leurs colis qui ne respectaient rien, qui voient trois personnes dans la boutique avec un masque et qui viennent les mains dans les poches, donc là, il a fallu faire le gendarme !"

Philippe a installé ce panneau à l'entrée de sa boutique © Radio France - Olivia Cohen

Quand les clients indélicats se voient demander de sortir, il arrive que les noms d'oiseaux volent, raconte Philippe : "Il y a eu des personnes qui manifestaient verbalement leur mécontentement, ça faisait rire la clientèle donc ça, c'était le côté sympa du truc. Mais au bout de la cinquième fois, je râlais moins sympathiquement, y'avait pas le sourire. C'était d'une voix un peu plus ferme et moins chaleureuse."

Mario s’occupe d’une boutique qui vend des costumes pour hommes, des petites robes d'été et des bracelets. Lui aussi confirme que ce sont les clients de passage qui parfois ne jouent pas le jeu : "Des gens qui nous demandaient, nous, d'avoir le masque, de se désinfecter les mains ! Par contre, eux, entraient dans la boutique sans se désinfecter les mains, sans masque, donc cette clientèle-là, il a fallu gendarmer un tout petit peu."

"Demander de se désinfecter les mains, c'est une petite agression"

La charge sur les épaules des petits commerçants peut être assez lourde, analyse la psychologue spécialiste de la souffrance au travail Sylvaine Gremont : "Ils ont la charge psychologique de devoir faire respecter les gestes barrières, la charge psychologique qu'est la peur du virus, la charge du poids financier car du gel hydroalcoolique, des masques, ça ne coûte pas des mille et des cents mais mis bout à bout, ça se surajoute et en plus, il faut qu’ils fassent le gendarme, donc c’est quadruple contrainte !"

Mario rentrait épuisé le soir les premiers jours de réouverture, car il fallait déployer des trésors de diplomatie : "Demander aux gens de se désinfecter les mains, c'est un peu une intrusion, une petite agression, il faut savoir l'art et la manière de leur dire et jouer le jeu avec eux ! Moi, je me désinfectais les mains avec eux, on s'est amusé là-dessus et le message est bien passé !"

La technique, effectivement, ça peut être de faire de l’humour. Aude et Alexine gèrent Amaï, joli concept store rempli d’accessoires "made in France", et elles ont misé sur les petites blagues : "On va gentiment dire 'on sait, c'est pas évident, on a les mains un peu sèches à la fin de la journée', mais on le tourne toujours en dérision et nos clientes disent 'oh oui oui vous avez raison' et limite, elles s'excusent d'avoir oublié !"

Les petits commerces rouvrent à Rouen en respectant le protocole sanitaire anti-Covid-19 © Radio France - Olivia Cohen

Mais pour Peguy, patronne d’un bistrot avec une grande terrasse, faire respecter à la lettre les consignes, ce n’est pas tenable : "Le soir, les jeunes, ils peuvent être 10 à une table, il y en un qui arrive, vous allez l'exclure ? On n'est pas mesure de faire ça !"

"Je pense que pour certains commerçants", conclut Sylvaine Gremont, "pour peu que ce soit suivi d’un dépôt de bilan, il va y avoir des dégâts qu’on mesurera entre octobre et mars de l’année prochaine. On n’est pas à l’abri du commerçant qui va devenir agressif, qui va avoir des mots qui vont dépasser sa pensée parce que lassé d’être interpellé de manière un peu trop vive, alors qu’il se plie en douze pour se mettre au service du client".

Pour les petits commerçants en souffrance, il existe des réseaux qui peuvent leur venir en aide comme les consultations "Souffrance et travail" ou encore le dispositif Apesa.