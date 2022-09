Nord Ardèche : deuxième jour de grève chez STS Composites

La CFDT et la CGT ont déclenché un mouvement de grève chez STS Composites depuis mardi soir. Ils réclament une augmentation de salaire et de meilleures conditions de travail.

Un mouvement de grève a commencé depuis mardi soir 21 heures et se poursuit au moins jusqu'à vendredi matin sur les trois sites de STS Composites, à Saint-Désirat, Andance et Félines dans le nord Ardèche, à l'appel de la CGT et de la CFDT. "Sur les 570 salariés, environ 450 sont en grève" assure Hervé di Franco, de la CFDT. Ils dénoncent des conditions de travail de plus en plus difficiles et des salaires trop bas face à l'inflation.

La CFDT fait savoir qu'une rencontre avec la direction a eu lieu ce jeudi après-midi, suite à la demande des syndicats de rouvrir les négociations sur les salaires. La direction serait prête à accorder 3% d'augmentation, et à ouvrir une trentaine de postes.

L'entreprise fabrique principalement des pièces de carrosserie pour poids-lourd.