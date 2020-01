Nord Côte-d'Or - La fibre donne des ailes à la commune de Balot qui espère attirer une entreprise parisienne

Balot, France

"La fibre est arrivée au mois de juin 2019 à Balot, les habitants ont pu en profiter dès le mois de septembre. Et la publicité qui en a été faite dans les médias une entreprise m'a contacté. Elle souhaite venir s'implanter le plus rapidement possible sur ma commune" explique Cédric Gheeraert le maire de Balot.

"Une entreprise sérieuse qui développe des produits de qualité unique au monde"

Qu'elle est cette entreprise ? Est-ce bien sérieux ? On est en droit de se poser la question parce que ce n'est pas tous les jours qu'une entreprise souhaite venir s'installer dans la campagne Châtillonnaise ces dernières années. "Je peux vous assurer qu'il s'agit d'une entreprise sérieuse, qui développe des produits de qualité technologique unique au monde. Des produits pour lesquels des évolutions en terme de marché doivent se faire au niveau Français mais aussi mondial."

A Balot, il n'y a qu'un seul commerce, une petite auberge © Radio France - Thomas Nougaillon

"Je garde la confidentialité"

Le premier magistrat de Balot ne souhaite pas en dire plus quant au nom de cette société ou de son activité. "Je garde la confidentialité par rapport à cette entreprise. Cela m'a été demandé car il y a des enjeux financiers et on attend d'avoir la certitude de sa venue afin qu'elle puisse s'implanter au mieux." Il faut également prévoir d'accueillir cette entreprise sur Balot. "Il faut des bâtiments sécurisés, il va falloir faire pas mal de travaux d'aménagements et il y a aussi toute une partie logistique en terme d'informatique qui va devoir être déployée".

"Le Parc national des forêts"

L'avènement du Parc national des forêts, qui a vu le jour en novembre dernier, aurait lui aussi joué un rôle non négligeable dans cette future probable installation. "Le Parc national est un gage de qualité, il y a quelque chose qui est en train de se passer sur nos territoires et ça intéresse les entreprises".

Brigitte Macron est dans la boucle !

Cette société parisienne compte développer dixit le maire "une technologie numérique unique au monde en rapport avec la sécurité des citoyens". Le dossier doit aboutir fin janvier, début mars. Le maire compte sur une ouverture en mai-juin 2020 et espère 30 emplois à la clé. Invité parmi d'autres maires aux derniers voeux du président de la république à l'Elysée, Cédric Gheeraert, dit avoir réussit à glisser un courrier à Brigitte Macron. Dans cette lettre il demande l'aide du président pour donner une impulsion à ce projet !