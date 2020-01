Nord Côte-d'Or : Monoprix signe un contrat d'exclusivité avec le groupe Bordet producteur de charbon de bois

L'entreprise Bordet est présente à Leuglay depuis plus d'un siècle et demi

Leuglay - France

Une belle reconnaissance pour le groupe Bordet et sa trentaine de salariés ! Ce producteur de charbon de bois végétal est installé à Leuglay dans le Nord Côte-d'Or depuis 160 ans.

"Le choix d'un charbon produit de façon éco responsable"

Monoprix vient en effet de signer un contrat d'exclusivité avec le groupe. Bordet devient donc le premier producteur français à voir son charbon référencé par la célèbre enseigne. "Ce choix, d’un charbon produit localement et de façon éco responsable s’inscrit en cohérence avec l’ambition de l’enseigne de proposer une offre durable et responsable" se félicite les dirigeants de Bordet dans un communiqué.

La gamme de produits du groupe Bordet - Bordet

"Une grande fierté"

"Être référencé par une enseigne aussi prestigieuse que Monoprix est une grande fierté", c’est en effet en quelque sorte, une reconnaissance de la démarche et du process de fabrication du groupe. Ivan Girardot est le directeur général de Bordet. "Cela traduit un excellent signal pour le marché Français et une excellente prise de conscience des enseignes sous la pression des acheteurs qui sont de plus en plus vigilants par rapport aux produits qu'ils achètent".

Les produits du groupe sont fabriqués à l'aide de déchets de bois des scieries près de l'usine - Bordet

"Monoprix, une enseigne très regardante sur la qualité"

Ivan Girardot explique que Monoprix est une enseigne "très qualitative, très regardante sur les filières qu'elle référence, c'est le pari d'une enseigne sur une production propre, une production française et sur les circuits-courts, nous sommes très heureux qu'une enseigne comme Monoprix ait fait le choix de cette bascule pour un produit français".

Le charbon Bordet sera en rayon dès le mois de mars

Les charbons Bordet, fabriqués à partir de déchets de scierie, seront disponibles à la vente dans tous les Monoprix de France dès le mois de mars 2020. "A la différence d'autres charbons de bois, souvent à l’origine de déforestation, les charbons Bordet favorisent la biodiversité et les circuits courts. Ils ne contiennent ni produits chimiques ni additifs et préservent la santé des consommateurs" explique le groupe sur son site internet.

Un salarié de l'entreprise au travail - Bordet

L'un des principaux groupes Français et Européen

Le groupe produit 4 à 5 000 tonnes de charbon par an à partir de bois de la région. Son chiffre d'affaires est d'un peu plus de 3 millions d'euros annuel. Ex-numéro 1 en Europe, suite à des réorganisations, Bordet fait désormais partie du Top 3 au niveau national.