Nord-Drôme : une cagnotte pour aider un agriculteur victime de la grêle de juillet

Des courges pulvérisées, des poireaux qui ne repartiront sûrement pas, des serres criblées de trous... Les cultures du Nord-Drôme ont souffert du violent orage de grêle de la fin du mois de juillet. Deux semaines plus tard, une initiative solidaire voit le jour pour aider Benoît Morisseau, maraîcher à Meymans, une des huit communes touchées par les intempéries : il perd 70% de sa production de légumes, et une partie de ses serres sont très abimées.

"C'était l'apocalypse, raconte le maraîcher installé depuis 2008. Les grêlons avaient la taille d'un œuf. Je n'ai plus de courges, mes choux sont pulvérisés, mes légumes d'automne ne pousseront pas..." Devant l'ampleur des dégâts , il pense même à baisser les bras : "Psychologiquement, c'est très dur. C'est le chaos, la tâche est immense." Ses collègues agriculteurs se mobilisent donc pour l'aider à se relever, en lançant une cagnotte en ligne et dans certains magasins de producteurs.

"Zone blanche"

En une semaine, près de 3000 euros sont récoltés, sur les 20 000 dont il aurait besoin pour repartir sur de bonnes bases. "On ne se rend pas compte à quel point l'entraide, c'est beau à vivre, confie Benoît Morisseau. Grâce à ça, je vais pouvoir replanter, payer mon salarié, mes factures... Tout seul, j'aurais arrêté." Car le maraîcher n'a pas pris d'assurance contre la grêle, trop chère pour sa petite exploitation. Il ne peut pas non plus bénéficier d'aides d'état liées au régime des calamités agricoles, réservées aux dommages non assurables, comme le gel. Seul revenu prévu jusqu'au printemps prochain : le RSA versé par la MSA, la sécurité sociale agricole.

Des petits agriculteurs qui ne s'assurent pas parce que c'est trop cher, il y en a beaucoup dans la Drôme. Mais ces catastrophes météorologiques sont de plus en plus violentes et de plus en plus courantes. il est donc urgent faire en sorte que l'état aussi mette la main à la poche, explique Bruno Darnaud, secrétaire de la chambre d'agriculture de la Drôme : "Un agriculteur qui n'a pas de filet de sécurité, aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué. Sans assurance, ceux qui pâtissent de la grêle n'ont rien, ils sont dans une zone blanche. L'état nous promet une réforme pour 2023, qui va refondre le système calamité / assurance, ce qui fait qu'il y aura toujours la responsabilité individuelle de l'agriculteur de s'assurer ou pas, mais aussi une solidarité nationale qui se mettra en place, sur des aléas que malheureusement plus personne ne maîtrise." En 2019, l'orage de grêle qui avait traversé la Drôme et l'Ardèche et fortement touché Romans-sur-Isère avait causé des dégâts estimés à plus d'un demi-million d'euros au niveau régional.