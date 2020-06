Alors que les bars et les restaurants ont pu ressortir leurs terrasses, certains lieux festifs attendent toujours d'être déconfinés. Fermés depuis le 15 mars, ils ont tous mis leur activité en suspend à cause de l'épidémie de la Covid-19. Pour certains, la perte pourrait leur être fatale.

Nord Franche-Comté : discothèques, clubs libertins et bars dansants impatients d'ouvrir

Les soirées karaokés et les thé dansants c'est la recette du succès de la Guinguette à Gilou à Velentigney dans le Doubs. Le patron, Gilles Grenier, est très inquiet pour la survie de son établissement. "La perte est énorme, j'ai dû payer 6.000 euros de charges en 3 mois, mais je n'ai reçu que 2.000 euros sur la même période", déplore-t-il. Il espère avoir plus d'aides de la part de l'Etat sinon il devra fermer sa guinguette. "Si ça devait arriver, je vais mourir moralement."

Jusque là il a tenu grâce à la solidarité de ses clients, qu'il appelle affectueusement "les anciens". Il a reçu 2.000 euros de dons, mais ce n'est pas suffisant. "Pour la suite, j'essaie d'avoir un peu d'aides, de l'état ou de la région. Le maire de Valentigney, m'a aidé, pour appeler les impôts et repousser certaines taxes."

Les annonces du 22 juin très attendues

Dans la discothèque, Le moulin à Taillecourt dans le Doubs, Bernard Porcu, le patron craint aussi qu'une réouverture tardive et avec des règles sanitaires trop strictes lui soient fatales. "On peut pas ouvrir si les gens doivent danser avec des masques et ça n'est pas adapté pour boire", explique-t-il.

Pour ne pas être oubliés par les clients ses DJ proposent des lives en direct sur Facebook. "Au moins on parle de nous c'est déjà ça."

Tout comme Gilles Grenier, Bernard Porcu, estime "injuste" la décision de rouvrir les bars alors que leurs commerces restent fermés. Ils espèrent tous les deux que les annonces du 22 juin qui délimiteront le cadre de la troisième phase de déconfinement leur permettront de reprendre une activité normale.

Dans les clubs libertins, les gestes barrières impossibles à respecter

Les clubs libertins comme le Miss V à Argiésans dans le Territoire de Belfort sont également toujours fermés. La gérante, Virginie Lombard est autorisé à ouvrir son espace hammam, sauna et SPA mais elle a préféré ne pas prendre de risques.

"On ne peut pas mettre en place les mesures qui sont imposées, port du masque obligatoire, distance d'un mètre entre les personnes, nous justement on vend de la promiscuité quelque part".

Financièrement, si elle ouvrait en respectant les règles de distanciation sociale "cela ne serait pas rentable". La gérante sait qu'une fois le feu vert donné par les autorités ses clients seront au rendez-vous, ce qui la rassure quand au futur de son entreprise.