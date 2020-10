Nord Franche-Comté : face à la seconde vague de l'épidémie les PME craignent pour la survie de leur activité

Face à la seconde vague de l'épidémie de coronavirus, les PME (Petites et Moyennes Entreprises), se demandent si elles vont pouvoir survivre. La CPME (La Confédération des Petites et Moyennes Entreprises) a mené une enquête auprès de 1950 dirigeants entre le 9 et le 21 septembre. Elle montre que plus de la moitié des PME ont observé une baisse de chiffre d'affaires en juillet et en août. Deux tiers d'entre elles pensent que cette tendance va se poursuivre dans les six prochains mois.

Plus inquiétant, la moitié des personnes interrogées estiment que leur activité est menacée. Les aides d'urgences comme le chômage partiel, le prêt garanti par l'État (PGE) ou encore le report de charges leur ont permis de tenir jusqu'à aujourd'hui. Mais un tiers des entreprises déclarent ne pas être en mesure de rembourser le PGE et assumer le paiement des charges.

Fermer son entreprise pour limiter les dégâts

C'est le cas de Bernard Daminelli, le gérant du Bowling des Forges à Audincourt, il a fermé définitivement mercredi 30 septembre après plusieurs mois de galère. Cette année le bowling aurait dû fêter ses 20 ans d'existence. "Au mois de juin, on a eu du mal à redémarrer, puis en juillet quand ils ont annoncé des nouvelles mesures, avec le port du masque, ça a remis un coup à notre chiffre d'affaires", explique le chef d'entreprise. Finalement l'été se révèle catastrophique, en conséquence, il préfère limiter la casse : "On a perdu trop de groupes, comme les MJC, des associations, des comités d'entreprises". Ces groupes constituaient la majorité de ses clients.

"Je pense que c'est dangereux de continuer dans ces conditions. On ne pourra plus taper dans les caisses pour tenir : toutes les charges qui ont été décalées, maintenant on commence à les payer. Il faudrait qu'on travaille presque deux fois plus qu'avant pour pouvoir payer ce qu'on a en retard. Malheureusement on fait 60 % de chiffre d'affaires en moins, alors le calcul est vite fait", explique Bernard Daminelli.

L'événementiel dans le flou

Hélène Gauthier co-gérante des Chapiteaux du Lion - Location Essner qui loue des tentes pour des fêtes comme des mariages, n'a presque pas travaillé depuis le mois de février. Selon la cheffe d'entreprise, "il faut qu'en janvier ou février ça reparte réellement et en espérant travailler en décembre avec les fêtes de Noël", sinon elle a peur de devoir fermer.

"On ne sait pas combien de temps ils vont empêcher l'événementiel de travailler, s'inquiète-t-elle. On va attendre la fin de l'année, mais si l'année prochaine c'est pareil on peut tout arrêter".

Une vague de fermeture pourrait arriver en janvier 2021

Louis Deroin, président de la CPME 90 accompagne 200 entreprises dans le nord Franche-Comté, constate une augmentation des dépôts de bilan. Il précise que ce ne sont pas forcément les entreprises qui étaient en difficulté avant la crise qui souffrent le plus : "Il y a des entreprises qui allaient bien qui ont pu passer le cap parce qu'elles étaient saines et qui aujourd’hui n'ont pas de visibilité."

Pour beaucoup de chefs d'entreprise leur entreprise c'est leur bébé, il y a énormément d’affectif, d’ego, d'enjeux qui font que beaucoup vont essayer de tenir coûte que coûte et malheureusement ne pas être capable de le faire dans la durée et terminer dans des situations dramatiques" Louis Deroin, président de la CPME 90

Louis Deroin estime qu'une vague de fermetures d'entreprise pourrait arriver en janvier prochain.