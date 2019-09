Nord Franche-Comté : c'est la rentrée du Club Affaires

Belfort, France

Le Club Affaires Nord Franche-Comté a été créé en 2012 et il a très vite grandi. " Au début, on était deux. Aujourd'hui, on est entre 150 et 180 personnes. On ne les déplace pas par hasard. Il doit se passer quelque chose. Automatiquement, ces gens là y retrouvent leurs petits. Ca veut dire que derrière ils peuvent échanger avec des chefs d'entreprises qui ont eu une expérience identique à la leur. Souvent, des décideurs me rappellent le lundi suivant la réunion du club pour me dire qu'ils ont signé des affaires dans la foulée", indique Daniel Jakubzak, président et "chef d'orchestre" du Club Affaires.

Ouvrir des portes

Le Club Affaires a un fil conducteur : mettre en avant des projets d'entreprises innovantes, des starts-up (des jeunes pousses). Au fil des mois, ce lieu est devenu un lieu d'échanges et de rencontres précieux. Mettre les entreprises en relation, c'est la raison de vivre du Club Affaires. " Ce que je trouve intéressant depuis que je viens au club, c'est de m'imprégner du tissu local, de ce qui se fait sur le secteur dont je n'ai pas toujours connaissance. On y rencontre des tas de gens intéressants, j'adore ! ", explique Eric Mignerey qui travaille à Belfort pour un groupe leader en France de la gestion de patrimoine.

L'entreprise 2C Industrie d'Etupes trouve un distributeur en Suisse grâce au Club Affaires

Cette réunion permet à des chefs d'entreprise d'échanger et pas seulement leurs cartes de visite. Certains nouent des contacts. " J'ai rencontré là bas un patron suisse avec qui on est entrain de monter un projet de distribution de nos produits de l'autre côté de la frontière. On se voit à chaque vendredi du Club Affaires pour discuter de l'avancée du projet. C'est un système de réduction de déchets alimentaires chez les particuliers. Les suisses sont très avancés dans ce domaine. Ils sont intéressés par ce type de produit", indique Jérôme Codol, patron des sociétés 2C Industrie et 2C Environnement à Etupes spécialisées notamment dans la gestion et réduction des déchets des entreprises.

Un chef d'entreprise sur trois vient de Suisse

Le Club Affaires rassemble aujourd'hui 150 chefs d'entreprise de la région mais aussi d'Alsace et de Suisse. C'est simple : un chef d'entreprise sur trois vient de l'autre côté de la frontière. " Nous avons des entrepreneurs du canton du Jura et même de la région de Bâle qui viennent. Certains patrons suisses allemands prennent la parole en français", conclut Daniel Jakubzak.

Le Club Affaires Nord Franche-Comté : un lieu d'échange précieux pour les décideurs. - Daniel Kech

A chaque réunion, ses coups de projecteur. Ce vendredi, Fabrice Huet, directeur général adjoint du FC Sochaux Montbéliard, sera l'invité d'honneur du Club Affaires Nord Franche-Comté pour sa rentrée 2019.