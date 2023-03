Nord-Isère : des aides-soignantes de l'EHPAD Les Coralies en grève pour de meilleurs salaires

Le hameau de Chozeau où se trouve l'EHPAD Les Coralies est plus bruyant que d'habitude dans la matinée de ce lundi 13 mars. À coups de klaxon, 11 des 19 aides-soignantes de l'établissement nord-isérois disent leur colère devant la grille. Elles sont en grève et dénoncent un écart important de salaire avec les infirmiers dont les salaires ont été revalorisés en septembre 2022.

"Stop aux injustices" scande une aide-soignante au mégaphone. Cette augmentation pour les infirmiers, "ça veut dire qu'ils ont les moyens d'augmenter de plus de 2€ les infirmiers sur leur salaire de base et qu'ils ne font rien du tout pour les aides-soignantes" pointe Séverine Dagonnet, elle-même aide-soignante et représentante du personnel à l'EHPAD Les Coralies.

L'équipe se sent méprisée. "En 15 ans, on a pris 20 centimes d'augmentation sur le salaire de base. On est en colère" de ne pas voir d'augmentation significative de leur paie pour l'instant, "alors que c'est quand même nous qui rythmons la vie des résidents toute la journée. On est la seule profession de la résidence à être là 24H/24."

Une augmentation possible assure la direction

D'après la représentante du personnel, cet écart trop grand entre les salaires crée "des conflits avec les infirmiers parce que du coup, ils ne sortent pas avec nous malgré le fait qu'ils comprennent. Ils sont d'accord sur notre demande mais on a l'impression qu'ils ont eu leur augmentation et que maintenant, à nous de faire le boulot. Ils nous soutiennent mais depuis l'intérieur."

La directrice de l'EHPAD Les Coralies explique cet écart par un niveau de diplôme différent, tout en estimant que "la question des salaires est légitime en pleine période d'inflation". Elle l'assure : une augmentation est possible. Le groupe Domidep, propriétaire de l'établissement, n'y est pas opposé mais il attend les résultats des négociations annuelles menées au niveau national avec le Synerpa, le principal syndicat des maisons de retraites, pour adapter ces augmentations. Ces résultats pourraient être connus dans le courant de la semaine du 20 mars.

Les aides-soignantes entendent maintenir leur mobilisation jusqu'à avoir "une réelle proposition". D'après Séverine Dagonnet, l'équipe a le soutien des résidents et des familles, qui "souhaitent faire une pétition pour montrer leur soutien car elles reconnaissent notre travail. C'est cette reconnaissance qu'on veut, qu'on arrête l'injustice et que tout le monde soit gagnant dans cette affaire."