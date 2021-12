Nord-Isère : la grève des éboueurs est levée, les collectes vont reprendre dans la CAPI

Après sept jours de mobilisation, les agents du Syndicat Mixte Nord Dauphiné lèvent le piquet de grève qu'ils tenaient devant les grilles du SMND à Heyrieux tous les jours dès 3H30 du matin. Ils ont signé ce mardi en début d'après-midi un accord avec la direction sur la mise en place de la réforme des 1607 heures qui doit entrer en vigueur au moins de janvier pour uniformiser le temps de travail dans les services publics. Les collectes de déchets vont reprendre dès mercredi 22 décembre.

Les salariés grévistes tenaient le piquet de grève dès 3H30 du matin devant les grilles du SMND depuis une semaine. © Radio France - Noémie Philippot

Les éboueurs et agents des déchetteries se mobilisaient pour obtenir une hausse de leur régime indemnitaire et la reconnaissance de la pénibilité de leurs métiers. Si elle est reconnue dans le cadre de la réforme des 1607 heures, cela peut leur permettre d'obtenir des jours de repos. C'était l'un des principaux points de crispation, mais la direction s'est finalement dite favorable à des négociations pour établir les critères de cette reconnaissance.

Des discussions sur la reconnaissance de la pénibilité au premier semestre 2022

"Ce qu'on aimerait, c'est qu'on étudie chaque poste et en fonction de chaque poste, on étudie toutes les tâches. Un port de charge correspond à un jour, le travail de nuit correspond à un jour, la respiration des produits toxiques aussi" explique Sylvain Fuster, représentant du personnel et délégué CGT au SMND. Ces discussions devraient se dérouler dans le courant du premier trimestre 2022.

Les salariés ont aussi obtenu une revalorisation de leur régime indemnitaire de 150 € par mois - ils en demandaient 180 au départ. Malgré ces avancées, Sylvain Fuster reste amer. "On estimait qu'on avait droit à tant, on nous donne pas la réalité de ce qu'on demande mais presque, on peut dire qu'on est satisfaits... Maintenant, l'arrière-goût c'est qu'on est obligés de se battre" regrette-t-il. "On aurait pu nous le donner avant, sans bloquer la population de collecte pendant sept jours" ni avoir une perte de salaire d'une semaine.

Avec le froid et la pluie, "c'était pas simple de tenir" raconte le délégué CGT. "Après parfois au lieu de faire un grand pas, il vaut peut-être mieux en faire dix petits qui sont plus stables. On est allés dans ce sens-là et on a trouvé le compromis et on s'est dit qu'on ne pouvait pas laisser la population sans collecte pendant les fêtes."